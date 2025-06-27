Çölyak Hastaları için Özel Program Düzenlendi

Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Ünver, çölyak hastası vatandaşlarla +1 Mutluluk Kafe'de düzenlenen özel bir programda bir araya geldi.

Düzenlenen programda, çölyaklı bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik yürütülen çalışmalar paylaşıldı ve vatandaşlarımızın görüşleri alındı. Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Ünver'in de katıldığı etkinlikte, vatandaşların taleplerini ve önerilerini doğrudan yetkililere iletme imkanı buldu. Gıda temini, glütensiz ürünlere erişim ve sosyal destek konularında yapılan ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ünver "Belediyemiz olarak, çölyak hastalarının yaşamlarını kolaylaştırmak ve farkındalığı artırmak adına yürüttüğümüz projelere kararlılıkla devam edeceğiz. Bu tür buluşmalarla, hem vatandaşlarımızın sesine kulak vermeyi hem de daha kapsayıcı hizmetler üretmeyi sürdüreceğiz" dedi. - BİLECİK