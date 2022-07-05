Çölyak hastası yeğeni için gıdalara ulaşamayınca, hastalar için market açtı - Son Dakika
Üye Girişi

Çölyak hastası yeğeni için gıdalara ulaşamayınca, hastalar için market açtı

05.07.2022 00:57
Çölyak hastası yeğeni için gıdalara ulaşamayınca, hastalar için market açtı

Diyarbakır'da girişimci Remzi Güneş, çölyak hastası yeğeni için gıda ürünlerine ulaşmada zorluk çekince çölyak hastaları için kentte ilk marketi açtı.

Diyarbakır'da girişimci Remzi Güneş, çölyak hastası yeğeni için gıda ürünlerine ulaşmada zorluk çekince çölyak hastaları için kentte ilk marketi açtı.

Diyarbakır'da girişimci Remzi Güneş, ailesindeki çölyak hastaları için glütensiz gıda maddelerini temin etmekte zorluk çekince Kayapınar ilçesinde bir kahvehaneyi markete çevirdi. Güneş, kentte tahmini 15 bine yakın çölyak hastasına hizmet verecek.

İşletmeci Remzi Güneş, ailesinde çölyak hastası olduğunu, ürün bulmakta çok zorluk çektiklerini söyledi. Güneş, "O marketten, bu marketten tembih ederek perişan oluyordu gelinim ile kardeşim. Ondan dolayı bende bu işe başvurdum. İnşallah hayırlara vesile oluruz. Daha önce internet üzeri, Elazığ, İstanbul, Erzurum gibi illerde temin ediyorduk. Baktım öyle olmuyor bende bu işe giriştim" dedi.

Mehmet Erdil, kızının 7 yıldır çölyak hastası olduğunu ifade etti. Daha önce böyle bir markettin Diyarbakır'da olmadığını aktaran Erdil, "Market için emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki böyle bir market açıldı. Artık biraz daha rahat istediğimiz ürünlere ulaşabiliriz. Daha önce çok zorluk çekiyorduk. İstanbul, Adıyaman, Malatya, Elazığ'dan istiyordum. Bu şekil temin edebiliyorduk" diye konuştu.

Çölyak hastası Fatma Nur Erdil de Diyarbakır çölyak marketinin hayırlı olmasını diledi. Emeği geçen herkese teşekkür eden Erdil, artık rahatlıkla yiyeceklerine ulaşabileceğini ifade etti. - DİYARBAKIR

YORUMLAR
500
Kayıp hemşireyi arama çalışmaları 24 gündür devam ediyor Kayıp hemşireyi arama çalışmaları 24 gündür devam ediyor Ailelerin evlat nöbeti bin 36'ncı gününde Ailelerin evlat nöbeti bin 36'ncı gününde Sosyolog Palabıyık'tan NATO yorumu Sosyolog Palabıyık'tan NATO yorumu
Kaynak: İHA

Diyarbakır, Güneş, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çölyak hastası yeğeni için gıdalara ulaşamayınca, hastalar için market açtı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:03 70 yılın en kurak dönemini yaşayan İtalya'da OHAL kararı
01:01 Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında yaşanan silahlı saldırı sonrası güvenlik güçleri teyakkuza geçti
00:58 Üç kız kardeşin bulunduğu traktör devrildi: 15 yaşındaki kız ile 11 yaşındaki kız yaşamını yitirdi
00:56 Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Ümraniyespor yaptığı paylaşımda, Rambo Okan'a yer verdi
00:41 PKK destekçisi milletvekili, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde hakkında suç duyurusunda bulundu
00:22 Beşiktaş'ın yeni transferi Wout Weghorst, İstanbul'da
23:47 Doğukan Sinik, Acun Ilıcalı'nın radarına girdi! Hull City prensipte anlaşmaya vardı
23:41 Bedelli askerlik ücreti 80 bin lira olarak belirlendi
23:01 Sedat Peker'in son görüntüsünü eşi paylaştı: Koşulları zorlayıp çekip paylaşıyorum sizler için
22:51 Erman Toroğlu, Şenol Güneş'in şike yaptığını iddia etmişti! Teknik direktör, Toroğlu'nu mahkemeye verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 01:35:30. #1.12#
SON DAKİKA: Çölyak hastası yeğeni için gıdalara ulaşamayınca, hastalar için market açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement