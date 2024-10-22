ÇOMÜ'de 60 Yaş Üstü Tazelenme Programı

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ÇOMÜ'den Tazelenme Üniversitesi

60 yaşından sonra ÇOMÜ'de tazeleniyorlar

Bu sefer veli çocuklar oldu

ÇANAKKALE - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen '60+ Tazelenme Üniversitesi projesi'nin açılışı ÇOMÜ Anafartalar Kampüsünde gerçekleştirildi.

ÇOMÜ ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğiyle hazırlanan "60+ Tazelenme Üniversitesi projesi"nin açılışı, oryantasyon programı etkinliği ve ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu'nun açılış dersiyle başladı. 60 yaş ve üzeri bireylerin farklı konularda çeşitli kurslar ve programlar göreceği Tazelenme Üniversitesi sayesinde bireyler zihinsel fonksiyonlarını geliştirme, yeni beceriler edinme, sosyalleşme ve yeni insanlarla tanışma imkanı sunuluyor. İnsanlar yaş aldıkça hayatları yalnızlaşıyorken bu projeyle gençler ve yaşlıları kampüste bir araya getirecek. Kampüs içinde yaşlıların deneyim ve bilgi alışverişinde bulunabilecekleri ortam oluşturularak yaşlılığın getirdiği yalnızlık sorununun da ortadan kaldırılması hedefleniyor. Özellikle Çanakkale gibi yaşlı nüfusun yüksek olduğu bir şehir için Tazelenme Üniversitesi bir dönüm noktası olarak görülüyor. 4 yıl sürecek programa toplam 60 kişi katıldı.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, "'Tazelenme Üniversite'mizi 60 yaş üstü büyüklerimizin, yaş almış bireylerimizin sosyal yönden gelişmeleri topluma birbirlerine özellikle güncel teknolojiden tutun el sanatları ve diğer alanlarda nitelikli şekilde eğitim planladığınız bir üniversitenin 'Tazelenme Üniversitesi'nin açılışındayız. Türkiye'de 4 tane örneği var. Biz 5'inci olduk ama biz ana kampüs sıfatını yükseköğretim kurumlarına almış durumdayız. Hocalarımız günlük esasıyla bu 60 yaş üstü büyüklerimize dersler verecekler. Bu etkinliklerimiz ve akademik çalışmalarımız farklı ölçeklerde artarak devam edecek" dedi.

Kızının mezun olduğu üniversitede okuyacak olan Deniz Güzel ise çok mutlu olduğunu belirterek "Kızım burada Onsekiz Mart Üniversitesi'nde 17 sene önce okudu, mezun oldu. Rektörlükte devam ediyor. Onun sayesinde bu programın olduğunu duydum. İnanılmaz mutluyum. Bizim için yani bir sosyal aktivite gibi, hem sosyalleşmek, hem güzel insanlarla tanışmak, hocaların eşliğinde bir işbirliği içinde devam etmek, bizi çok güçlendirecek, çok iyi olacak. Çok mutluyuz. Bu konuda ben zaten aktivitelere katılmayı çok seven bir insanım. Boş durmaktansa hani bir kendimi geliştirmek için ama bu bizim için olağanüstü bir durum. Dört yıl sonra bir mezun olacağız gurur verici bir şey" diye konuştu.