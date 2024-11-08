ÇOMÜ'de Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu Sempozyumu - Son Dakika
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ÇOMÜ'de Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu Sempozyumu

ÇOMÜ\'de Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu Sempozyumu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ev sahipliğinde 24'üncüsü düzenlenen Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu Sempozyumu Troya Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

08.11.2024 14:05  Güncelleme: 14:07
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ev sahipliğinde 24'üncüsü düzenlenen Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu Sempozyumu Troya Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

İklim değişikliği ve Doğal Afetlerle mücadelede Jeodezi biliminin gücünün ele alındığı etkinliğe; Çanakkale Vali Vekili Mustafa Özsoy, Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği Başkanı ve Harita Genel Müdürü Tümgeneral Dr. Osman Alp, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Pof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu Başkanı Dr. Müh. Alb. Erdinç Sezen, ÇOMÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya, Prof. Dr. Hüsnü Levent Dalyancı, Genel Sekreter V. Oğuz Ünal, Kepez Belediye Başkanı Birol Arslan, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Başkanı Ali İpek, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgün Akçay, Çanakkale Protokolü, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile program başladı.

Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu 2024 Düzenleme Kurulu Başkanı ve ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu da bu yılki sempozyumumuzun ana temasının "İklim Değişikliği ve Doğal Afetlerin İzlenmesinde Jeodezi "olarak belirlendiğine işaret ederek, "Dünyamızın karşı karşıya olduğu iklim değişikliği, afet riskleri, çevresel ve toplumsal sorunlara çözüm bulmak için jeodezi bilim dalının sahip olduğu teknik bilgi ve veriler, hayati bir öneme sahiptir. Bu sempozyumun, iklim değişikliği ve afetlerin izlenmesi konusunda yeni bilimsel gelişmeleri ve uygulamaları ele alarak, hepimize ufuk açıcı bir perspektif kazandıracağına inanıyorum. TUJK 2024 Sempozyumu'nun kapsamında, jeodezi biliminin referans koordinat sistemlerinden gravite alanına, yer kabuğu hareketlerinden konum belirleme ve uydu tabanlı ölçüm tekniklerine kadar geniş bir yelpazede sunum ve tartışmalar yapılacaktır. Özellikle iklim değişikliği ve doğal afetler konulu özel oturumda, ülkemizde ve dünyada etkili olan afetler ve jeodezinin afet yönetimindeki rolü ele alınacak; bilgimizi ve birikimimizi daha ileriye taşımamıza katkı sağlayacak verimli bir paylaşım ortamı sunulacaktır. Jeodezi biliminin teknik bilgi birikimi, yalnızca akademik dünyaya değil, kamu politikalarına ve toplumun yaşam kalitesine doğrudan etki eden bir disiplindir. Ülkemizde jeodezi biliminin gelişmesine ve bu bilgi birikiminin kamu yararına etkin bir şekilde kullanılmasına yönelik çalışmalarımızın bir parçası olan TUJK 2024 Sempozyumu'nda ortaya çıkacak fikir ve projelerin, hem üniversitemiz hem de ülkemiz adına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum" dedi.

Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu Başkanı Dr. Müh. Alb. Erdinç Sezen, Jeodezi kavramını tanımlayarak, jeodezinin coğrafi bilgi sistemlerinin en temel yapı taşı olduğunu, jeodezi alanında yapılan her türlü proje ve araştırmanın ülke haritacılığı adına son derece kıymetli olduğunu vurguladı ve ekledi: "Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonunun (TUJK) bilimsel toplantıları hedefe yönelik oluşur. Bilimsel seviyelerinin yüksekliği sayesinde ülkemizde gerçekleştirilen yer bilimleri ile ilgili toplantılar arasında hep farklı ve özel bir yere sahip olmuştur. Öte yandan yer bilimlerine gönül vermiş, konusunda uzman insanların kaynaşmasına, birbirlerini daha yakından tanımasına ve yeni iş birliklerinin oluşmasına fırsat sağlamıştır. 2002 yılından bu yana her sene bir üniversite ev sahipliğinde gerçekleştirdiğimiz TUJK Bilimsel Toplantıları, sizlerin emekleri ve başkanlık olarak bizlerin koordinasyonu ile vücut bulmuştur. Gerçekleşen faaliyetlerin ortak bir sinerji içerisinde, çalışma grubu başkanlarımız ve düzenleme kurulu üyelerinin koordinesinde büyük emek ve özveri ile gerçekleştirildiğini belirtmek isterim. Etkinliğe ev sahipliği yapan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü ve Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu'na, düzenleme kurulu üyelerine, katkı sunan herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği Başkanı ve Harita Genel Müdürü Tümgeneral Dr. Osman Alp ise Türkiye gibi deprem bölgesi olan bir ülkede haritacılığın çok önemli olduğunun altını çizerek 21. yüzyılın başlamasının üzerinden 24 yıl geçtiğini hatırlattı ve "Bu sempozyumun konusu iklim değişikliği ve doğal afetlerin izlenmesinde jeodezi. Biz yerin kendi ekseni etrafında dönmesi, kutup hareketleri, yerkabuğu hareketleri gerçekten hepsiyle çok yakından ilgiliyiz. Jeodezi olmadan dinamik bir yapı gösteren dünyanın, yeryüzünün yeryuvarının koordinatlarını hesaplayamayız. Jeodezi ve jeoloji ile, jeofizik ile, sismoloji ile aklımıza gelen iklim bilimiyle alakalı. O yüzden jeodezinin etkisi çok fazla. Hiçbir disiplin, hiçbir bilim dalı şurada başlar şurada biter diye bir şey yok artık. Ne kadar karmaşık da olsa, öteki disiplinlerle ilişkide de olsa hepsinin bir arada proses edilmesi gerekiyor. Ama bir tanesi olmadan olmaz" şeklinde konuştu.

Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu Sempozyumu hediye ve plaket takdiminin ardından program, "İklim Değişikliği ve Doğal Afetlerin İzlenmesinde Jeodezi" başlığını taşıyan panel ile devam etti.

Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu Sempozyumunun açılış programı toplu fotoğraf çekimi ile son buldu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Doğal Afetler, Türkiye, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ÇOMÜ'de Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu Sempozyumu - Son Dakika

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