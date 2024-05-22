ÇOMÜ Mühendishane Kulübü öğrencileri Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesini gezdi - Son Dakika
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ÇOMÜ Mühendishane Kulübü öğrencileri Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesini gezdi

ÇOMÜ Mühendishane Kulübü öğrencileri Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesini gezdi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendishane Kulübü öğrencileri, Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesini ziyaret etti. Öğrenciler, OSB Müdürü Alper Altınok'tan fabrikalar ve işleyiş hakkında bilgi aldı. ÇOMÜ ve Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi arasındaki işbirliği kapsamında gerçekleşen bu ziyaret, öğrencilerin sahada deneyim kazanmalarını sağlıyor.

22.05.2024 10:51
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendishane Kulübü öğrencileri, Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesini gezdi. OSB Müdürü Alper Altınok'tan bilgi aldı.

Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi arasında işbirliği devam ediyor. Devam eden üniversite-sanayi işbirliği kapsamında çeşitli toplantılar düzenlendi. Protokoller imzalandı. İş birliği kapsamında, üniversite-sanayi iş birliğinin en güzel örneklerinden biri olacak, Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu kurulmuştu. Ezine Meslek Yüksekokulu, Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu'na dönüştürerek gıda sektörüne nitelikli eleman yetiştirmeye ve bölgedeki sanayinin gelişimine katkıda bulunması amaçlanıyor.

Sanayinin yanı sıra eğitime de önem veren OSB Müdürü Alper Altınok, daha önce katılmış olduğu ÇOMÜ Ezine Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin Kariyer Planlama dersi çerçevesinde okul birincisi öğrenciye iş garantisi sözü vermişti.

ÇOMÜ- Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi arasındaki sanayi ve eğitim işbirliği ÇOMÜ Mühendishane Kulübü öğrencilerinin, Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesini ziyaret etmesiyle devam etti. OSB'yi gezen öğrenciler, Müdür Alper Altınok'tan faaliyete geçen fabrikalar ve OSB'nin işleyişiyle ilgili bilgi aldı.

ÇOMÜ Mühendishane Kulübü öğrencileri mesleki alanlarda kendilerini geliştirmeyi hedefleyen, birçok alanda projeleri geliştiren, alanlarına yönelik eğitimler düzenleyen, okulda öğrendiklerini sahada somut olarak gözlemleyecek faaliyetler gerçekleştiriyor. Bu faaliyetler, öğrencilerin iş dünyasından deneyim kazanmalarını imkan sağlıyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ÇOMÜ Mühendishane Kulübü öğrencileri Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesini gezdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: ÇOMÜ Mühendishane Kulübü öğrencileri Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesini gezdi - Son Dakika
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