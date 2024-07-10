ÇOMÜ Tıp Fakültesi 12. Dönem Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi

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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi 12. Dönem Mezuniyet Töreni coşkuyla gerçekleştirildi.

ÇOMÜ İÇDAŞ Kongre Merkezinde gerçekleştirilen törene Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektör V. Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Dinçay Köksal, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muammer Karaayvaz, ÇOMÜ Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hasan Ali Kiraz, Çanakkale Belediye Başkan V. Öznur Benderlioğlu Doğangün ve Kepez Belediye Başkanı Birol Arslan katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende 12. Dönem Birincisi Dr. Atakan Kutay Özdemir, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muammer Karaayvaz ve ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya konuşma yaptı.

Dönem birincisi Dr. Atakan Kutay Özdemir'in mezuniyet kütüğüne plaket çakması ve dereceye giren öğrencilere hediye ve plaket takdiminin ardından mezun olan öğrencilere diplomaları takdim edildi.

Tören Hekimlik Andı'nın okunması ve kep atma seremonisi ile sona erdi. - ÇANAKKALE