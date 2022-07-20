Çöp konteynırları yıkanarak dezenfekte ediliyor - Son Dakika
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Çöp konteynırları yıkanarak dezenfekte ediliyor

20.07.2022 10:51
Çöp konteynırları yıkanarak dezenfekte ediliyor

Bilecik'te belediye ekipleri tarafından sokaklarda ve halkın yoğun olarak kullandığı mekanlarda çöp konteynırları yıkanarak dezenfekte ediliyor.

Bilecik'te belediye ekipleri tarafından sokaklarda ve halkın yoğun olarak kullandığı mekanlarda çöp konteynırları yıkanarak dezenfekte ediliyor.

Temiz bir Bilecik için temizlik çalışmalarına ara vermeden devam eden Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentteki tüm çöp konteynırları yıkayarak dezenfekte ediyor. Kurban Bayramı sonrasında oluşabilecek kötü koku ve atıkların temizlenmesi amacıyla tüm mahallelerde gerçekleştirilen çalışmada konteynırları özel sıvılarla dezenfekte ediliyor.

Öte yandan vatandaşlar ise gerçekleştirilen çalışmanın son derece önemli olduğunu belirterek, belediye çalışanlarına teşekkür etti. - BİLECİK

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Bilecik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çöp konteynırları yıkanarak dezenfekte ediliyor - Son Dakika

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