COP31 Yeşil Alan'da bulunan Anadolu Karanfili Camii'nde son cuma namazı yoğun katılımla kılındı. Namaz öncesinde yağan yağmuru ardından cami dolup taşarken camiye sığamayan vatandaşlar, çimene serilen kilim üzerine namazlarını eda etti.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında EXPO Yeşil Alan'da bulunan Anadolu Karanfili Camii'nde son cuma namazı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da katılımıyla yoğun bir kalabalık eşliğinde kılındı. Namaz öncesinde etkili olan yağmurun ardından camiye gelen cemaat içeriye sığmayınca cami dışında da saf tuttu. Caminin kısa sürede dolup taştığı cuma namazında, içeride yer bulamayan vatandaşlar için görevliler tarafından çimlerin üzerine kilimler serildi. Vatandaşlar, yağışın ardından kilimler üzerinde saf tutarak cuma namazını eda etti. COP31 kapsamında farklı ülkelerden gelen katılımcıların da ilgi gösterdiği namazda, imam hutbeyi Türkçe ve İngilizce olarak verdi. İşitme engelli vatandaşların hutbeyi takip edebilmesi amacıyla işaret dili tercümanı da görev yaptı. Çok sayıda yabancı turistin katıldığı namazın ardından vatandaşlara lokum ve su ikram edildi.

Togo'dan COP31 için gelen ve Cuma namazını alanda hazırlanan camide kılan cemaatten bir kişi, "İyi organize edilmiş Cuma namazı kılmamız için bize bu kadar güzel bir yer hazırlanmış. Ev sahibi ülkeye teşekkürler. Bunun için minnettarız" dedi.