COP31 yolunda 3. çevre ve iklim medya turu İstanbul ve Muğla'da - Son Dakika
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COP31 yolunda 3. çevre ve iklim medya turu İstanbul ve Muğla'da

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Çevre Bakanlığı, 13-16 Ekim'de COP31 kapsamında üçüncü çevre ve iklim medya turunu düzenliyor. 15 ülkeden 20 yabancı gazeteci, İstanbul ve Muğla'da sıfır atık, yenilenebilir enerji, deniz koruma ve Mapa Şamandıra Projesi'ni inceleyecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte 13-16 Ekim tarihleri arasında çevre ve iklim medya turlarının üçüncüsünü düzenliyor. COP31 kapsamında gerçekleştirilen medya turlarının dördüncü ayağı İstanbul ve Muğla olacak.

Türkiye'nin kasım ayında ev sahipliği yapacağı COP31 Zirvesi'ne giden süreçte düzenlenen "COP31 Yolunda: Sürdürülebilir Gelecek Uluslararası Medya Programı" kapsamında; ABD, Fransa, İtalya, İngiltere, İsviçre, Portekiz, Brezilya, Güney Kore, Endonezya, Hırvatistan, Litvanya, Sırbistan, Mısır, Fas ve Bulgaristan olmak üzere 15 ülkeden davet edilen 20 yabancı basın mensubu Türkiye'de ağırlanacak.

Program ile Türkiye'nin çevre ve iklim politikaları, sürdürülebilirlik vizyonu ve iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar uluslararası basın mensuplarına aktarılacak. Katılımcılar, Türkiye'nin sıfır atık ve çevre yönetimi alanındaki uygulamalarını yerinde incelemenin yanı sıra denizlerimizin korunmasına ilişkin çalışmaları da yakından takip etme imkanı bulacak.

Medya turu çerçevesinde katılımcılar ilk olarak İstanbul'da Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliğini (GİSBİR) ziyaret edecek. Tesiste yürütülen çalışmalar ve dünyanın ilk elektrikli römorkörleri hakkında bilgi alacak katılımcılar, ardından Enerji Piyasaları İşletme A.Ş'yi (EPİAŞ) ziyaret edecek. Medya mensuplarına burada elektrik üretim ve tüketiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması ve çevrenin korunması amacı doğrultusunda yürütülen çalışmalar aktarılacak. Programın İstanbul ayağının son durağı ise Sıfır Atık Vakfı olacak.

Burada katılımcılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirme yapılacak.

Programın Muğla ayağında ise katılımcılar, Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yürütülen ve Fethiye ve Göcek koylarında deniz tabanındaki hassas ekosistemi ve deniz çayırlarını korumak için hayata geçirilen çevre dostu bir demirleme altyapı projesi olan Mapa Şamandıra Projesi kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde izleyecek.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: COP31 yolunda 3. çevre ve iklim medya turu İstanbul ve Muğla'da - Son Dakika
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