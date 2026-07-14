Çopuroğlu: 15 Temmuz, milletin ihanete geçit vermediği gecedir - Son Dakika
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Çopuroğlu: 15 Temmuz, milletin ihanete geçit vermediği gecedir

Çopuroğlu: 15 Temmuz, milletin ihanete geçit vermediği gecedir
14.07.2026 11:24
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AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 15 Temmuz'un Türk milletinin demokrasiye, bağımsızlığına ve milli iradeye sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Milletin ihanete geçit vermediğini, şehitlerin emanetini yaşatmanın ortak sorumluluk olduğunu vurguladı.

AK Parti Kayseri Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Şaban Çopuroğlu; 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 15 Temmuz'un Türk Milleti'nin demokrasiye, bağımsızlığına ve milli iradeye sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

15 Temmuz'un yalnızca bir darbe girişimi olmadığını ifade eden Çopuroğlu; o gece milletin iradesine, devletin bekasına ve Türkiye'nin geleceğine kast edildiğini söyledi. Çopuroğlu; "15 Temmuz, milletin ihanete geçit vermediği gecedir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde meydanları dolduran aziz milletimiz, demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkarak dünyaya unutulmayacak bir ders vermiştir" ifadelerini kullandı. 15 Temmuz'un unutulmaması gerektiğini vurgulayan Çopuroğlu; "Bu aziz millet; tanka da, silaha da, ihanete de boyun eğmemiştir. 15 Temmuz'u unutturmak isteyenler, milletimizin yazdığı kahramanlık destanını gölgeleyemez. Şehitlerimizin emaneti, gazilerimizin fedakarlığı ve milli irademiz daima yaşayacaktır." dedi. Türkiye'nin birlik ve beraberlik içinde yoluna devam ettiğini belirten Çopuroğlu, milli iradeyi hedef alan hiçbir girişimin amacına ulaşamayacağını ifade ederek, Türkiye Yüzyılı hedeflerine kararlılıkla yürüyüşün süreceğini kaydetti.

Mesajının sonunda 15 Temmuz şehitlerini rahmetle, gazileri ise minnet ve şükranla anan Çopuroğlu; 15 Temmuz ruhunun gelecek nesillere aktarılmasının ortak bir sorumluluk olduğunu vurguladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çopuroğlu: 15 Temmuz, milletin ihanete geçit vermediği gecedir - Son Dakika

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