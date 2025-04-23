Çorlu\'da Tente Devrildi, Genç Kadın Yaralandı

Tekirdağ Çorlu'da çay bahçesinde çay içmeye diye oturan genç kadının üzerine tente devrildi. Başından yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Gündüz saatlerinde Çorlu ilçesi Çobançeşme Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet Parkı içerisinde talihsiz bir olay yaşandı. Güneşli ve güzel havayı değerlendirmek için ailesiyle çay bahçesine çay içmeye diye oturan 32 yaşındaki S.Ç.'nin, bir anda esen rüzgarla tente üzerine devrildi.

Başından yaralanan genç kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan çay bahçesine gelen vatandaşlar, tenteyle ilgili tedbirlere önem verilmesi gerektiğini vurguladı. - TEKİRDAĞ