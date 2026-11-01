Çorlu'nun kurtuluşunun 104. yılında zırhlı araç sergisi ilgi gördü - Son Dakika
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Çorlu'nun kurtuluşunun 104. yılında zırhlı araç sergisi ilgi gördü

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Çorlu\'nun kurtuluşunun 104. yılında zırhlı araç sergisi ilgi gördü
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Çorlu'nun kurtuluşunun 104. yıl dönümü etkinliklerinde 5'inci Kolordu Komutanlığınca açılan zırhlı araç sergisi ilgi gördü. Cumhuriyet Meydanı'ndaki sergide vatandaşlar araçları inceledi ve komando askerleriyle fotoğraf çektirdi.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde, 5'inci Kolordu Komutanlığı tarafından açılan askeri teçhizat ve zırhlı araçlar sergisi ilgi gördü.

Çorlu Cumhuriyet Meydanı'nda, belediye binası önünde düzenlenen etkinlikte, 5'inci Kolordu ve Garnizon Komutanlığı tarafından komando askerleri, askeri teçhizatlar ve zırhlı araçlar vatandaşların ziyaretine açıldı. Askeri araçları yakından inceleyen vatandaşlar, komando askerleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Etkinlik alanını ziyaret eden 5'inci Kolordu ve Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, stantları gezerek vatandaşlarla sohbet etti. Ala, bu sırada yanına yaklaşarak kendisine sarılan küçük bir çocuğa oyuncak hediye etti.

Etkinlik kapsamında vatandaşlara sıcak çorba ikramında da bulunuldu.

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ ÇORLU (Tekirdağ),

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Çorlu'nun kurtuluşunun 104. yılında zırhlı araç sergisi ilgi gördü - Son Dakika
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