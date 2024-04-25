Çorlu tren kazası davası başladı, 25 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Çorlu tren kazası davası başladı, 25 kişi hayatını kaybetti

Çorlu tren kazası davası başladı, 25 kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2018'de meydana gelen tren kazasında 25 kişi hayatını kaybetmiş, 340 kişi yaralanmıştı. Kazaya ilişkin dava, Çorlu Halk Eğitim Merkezi'nde görülmeye başlandı. Kazada hayatını kaybedenlerin yakınları duruşma salonuna yürüyüş yaparak giriş yaptı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de duruşmayı takip ediyor.

25.04.2024 10:43
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasının duruşması başladı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2018'de 25 kişinin hayatını kaybettiği, 340 kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin davanın duruşması başladı. Kazada hayatını kaybeden vatandaşların yakınları şehirde yürüyüş yaparak duruşmanın görüleceği Çorlu Halk Eğitim Merkezindeki mahkeme salonuna giriş yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'de duruşmayı takip ediyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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