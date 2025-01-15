Yüzeyi buz tutan nehrin üzerinde kızak keyfi yaşadılar
BAYBURT - Aşırı soğukların etkili olduğu Bayburt'ta vatandaşlar yüzeyi buz tutan Çoruh Nehrinin üzerinde kızak keyfi yaşadılar.
Soğuk hava nedeniyle Arpalı beldesinden geçen Çoruh Nehri'nin yüzeyi yaklaşık 25 santimetre kalınlığında buzla kaplandı. Belde sakinleri, yüzeyi buzla kaplanan nehirde kızaklarıyla kaydı, bazıları da arkasına kızak bağlanan ATV ile nehir üzerinde tur attı.
Son Dakika › Yerel › Çoruh Nehri'nde Kızak Keyfi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?