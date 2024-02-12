ERKAN KARACA
Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, 11 Şubat'ın 112 günü olması nedeniyle Çorum 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret etti. Dağlı, "112 Acil Çağrı Merkezimiz Türkiye genelinde 2023 yılı asılsız çağrı oranında 2. sıradayız. Yani az olarak 2. sıradayız arkadaşlar. 2024 yılında aylık olarak asılsız çağrı oranında yüzde 29,85 ile birinci sıraya şu anda yükselmiş olduk" dedi.
Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, 11 Şubat'ın 112 günü olması nedeniyle Çorum 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret etti.
Çorum 112 Acil Çağrı Merkezi'nde açıklamalarda bulunan Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Mahalle ve köy muhtarlarıyla iletişime geçilerek ilgililerin uyarılması sağlanmakta bu anlamda asılsız çağrıların azaltılması için çaba gösterilmektedir. Ayrıca toplu etkinlikler, okullar, kamu kuruluşları buralarda da 112'nin asılsız olarak meşgul edilmemesi, gereksiz çağrıların yapılmaması tanıtım ve bilgilendirme toplantıları ve farkındalık çalışmaları da devamlı yapılmaktadır. Tabi bunun sonucunu da alıyoruz" dedi.
ÇORUM ASILSIZ ÇAĞRIDA İYİ ANLAMDA TÜRKİYE'DE İKİNCİ SIRADA
112'ye asılsız çağrı yapılmaması için yapılan çalışmaların neticesini açıklayan Vali Dağlı, "Sonucu dediğimiz de tüm bu uygulamalar neticesinde 112 Acil Çağrı Merkezimiz Türkiye genelinde 2023 yılı asılsız çağrı oranında 2. sıradayız. Yani az olarak 2. sıradayız arkadaşlar. 2024 yılında aylık olarak asılsız çağrı oranında yüzde 29,85 ile birinci sıraya şu anda yükselmiş olduk. Haftalık asılsız çağrı oranında ise yüzde 28,85 ile birinci sırada yer aldık. Tabi bu yapılan çalışmaların bir sonucu Çorum halkımızın duyarlılığının bir sonucu ancak biz onun artarak devam etmesini özellikle istiyoruz. Çünkü bu rakamda yine azımsanmayacak bir rakam" şeklinde konuştu.
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Son Dakika › Yerel › Çorum 112 Acil Çağrı Merkezi Asılsız Çağrı Oranında Türkiye'de İkinci Sırada - Son Dakika
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