Çorum Belediye Başkanı Aşgın\'dan Pazar Denetimleri İçin Kararlı Adım

Pazar denetimleri sırasında tezgahın ön kısmıyla arka kısmında farklı kalitede ürünlerin yer almasına tepki göstermesiyle gündeme gelen Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası yöneticileriyle bir araya gelerek, "Çorum pazarı denildiğinde herkesin aklına ahlak, güven ve erdem gelecek" dedi.

Çorum'da semt pazarını denetleyen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, tezgahların ön kısmına albenili, arka kısmına ise deforme olmuş sebze ve meyve yerleştiren esnafa tepki göstererek, bu tarz durumlara müsaade gösterilmemesi için talimat vermişti. Yaşanan olayın ardından domatesleri çöpe döken bir pazarcı ve mal sahibine 1,4 milyon TL'den 17,2 milyon TL'ye kadar ceza kesileceği açıklanmıştı.

Yaşanan bu durumdan sonra Çorum Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, oda yönetimi ve pazarcı esnafıyla birlikte Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ı ziyaret etti. Ziyarette, semt pazarlarında gerçekleştirilen denetimlerin sonuçları ve yaşanan gelişmeler konuşuldu.

"İşini ahlakıyla, erdemiyle yapan tüm esnafımız bizim onurumuzdur"

Çorum'daki semt pazarlarının Türkiye'ye örnek olacağını söyleyen ve hileli satışların önüne geçmek için Pazarcılar Odası ile iş birliği içinde çalıştıklarını vurgulayan Başkan ı Aşgın, "Ben de bir esnaf çocuğuyum. Esnafımızın kazanması, üretmesi ve evine helal ekmek götürmesi bizim teminatımız altındadır. Genel olarak esnafımızla gurur duyuyoruz. Pazarcılarımız, yaz-kış, yağmur-çamur demeden halkımıza en iyi hizmeti sunmaya çalışıyor. İşini ahlakıyla, erdemiyle yapan tüm esnafımız bizim onurumuzdur. Önde kaliteli ürünü sergileyip arkaya düşük kaliteli ürünü koyarak müşteriyi kandıranlar var. Çürük malları poşetleyip müşteriye fark ettirmeden verenler var. Bunlar hem ticari etik hem de inancımız açısından kabul edilemez" dedi.

"İlk encümen toplantısında bu konuyla ilgili gerekli işlemler yapılacak"

Pazarlardaki düzeni sağlamak için denetimlerin hız kesmeden devam edeceğini dile getiren Başkan Aşgın, "Çorum pazarı denildiğinde herkesin aklına ahlak, güven ve erdem gelecek. İnsanlar burada kimsenin birbirini kandırmadığını, herkesin işini layıkıyla yaptığını bilecek. Pazarcı esnafımızın mağdur olmaması için de çalışıyoruz. Pazarcılar Odamızla el ele vererek işini dürüst yapmayanları ayıklayacağız. Peygamber Efendimizin 'Aldatan bizden değildir' hadisini kendimize rehber alarak hileli satış yapanları dışlayacağız, dürüst esnafımızı ise başımızın tacı yapacağız. Bundan sonra semt pazarlarımızda hileli satışlara asla müsamaha göstermeyeceğiz. Dürüst esnafımızın ve vatandaşlarımızın haklarını korumak için denetimlerimizi artırarak sürdüreceğiz. Çorum Belediyesi olarak, halkımızın güvenli ve adil bir alışveriş ortamında alışveriş yapabilmesi için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Hemşehrilerimiz, herhangi bir usulsüzlükle karşılaştıklarında pazar alanında görevli zabıta ekiplerimize veya 153 Alo Zabıta hattına şikayetlerini bildirebilirler" diye konuştu.

Konunun siyasi malzeme haline getirilmesine de tepki gösteren Aşgın, "Bu konuyu siyasi malzeme haline getiren ve belediyemizi sadece siyasi hesaplarla eleştirenleri esefle kınıyoruz. Çorum Belediyesi, halkın menfaatleri doğrultusunda çalışmaya devam edecek ve bazı siyasi çevrelerin art niyetli söylemleri bizleri bu yoldan alıkoyamayacaktır. Belediyemizin yaptığı çalışmaları karalamaya yönelik bu tür siyasi yaklaşımları doğru bulmadığımızı belirtmek isteriz. İlk encümen toplantısında bu konuyla ilgili gerekli işlemler yapılacak" şeklinde konuştu.

"Bu düzenin devam etmemesi için yanlış yapan esnafa taviz vermemeliyiz"

Dürüst esnafın pazardaki hileli satışlardan rahatsız olduğunu vurgulayan Erdoğan Yılmaz, "Belediyemizle ortak çalışmalar yaparak pazarlardaki kaliteyi yükselteceğiz. Belediye Başkanımızın pazar denetimleri, halkı ve esnafı korumaya yönelik. Pazarcılar Odası olarak her zaman başkanımızın yanındayız. Sıkıntılı esnafa yönelik bir çağrıydı bu. Biz de pazarcı esnafı olarak içimizdeki çürük elmaları temizleyeceğiz. Müşteri şikayetlerini sıfıra indirecek bir sistem oluşturacağız. Siz göreve geldiğinizden beri yerler numaralandı, denetimler arttı. Bu düzenin devam etmemesi için yanlış yapan esnafa taviz vermemeliyiz. İşini düzgün yapan esnafımızı da tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - ÇORUM