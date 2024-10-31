Çorum Belediye Başkanı Aşgın, Gençlerle Hedef Belirleme Toplantısı Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Çorum Belediye Başkanı Aşgın, Gençlerle Hedef Belirleme Toplantısı Düzenledi

Çorum Belediye Başkanı Aşgın, Gençlerle Hedef Belirleme Toplantısı Düzenledi

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 'Gençler Başkanıyla Buluşuyor' projesi kapsamında gençlerle bir araya gelerek hedef belirlemenin önemini vurguladı. Öğrencilere yol gösteren Aşgın, başarı için sıkı çalışma ve eğitim gerekliliğini dile getirdi.

31.10.2024 17:05  Güncelleme: 17:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın "Gençler Başkanıyla Buluşuyor" projesi kapsamında Çorum Belediyesi Gençlik Merkezi'nde eğitim alan öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Buhara Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Mustafa Yaşar'ın yanı sıra öğrenciler ve Gençlik Merkezlerinde görev yapan öğretmenler katıldı.

Öğrencilere yönelik bir konuşma yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, kendi hayatından da örnekler vererek öğrencilerden kendilerine mutlaka bir hedef belirlemelerini istedi. Kendisinin bir eğitimci olduğunu hatırlatan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın "Binlerce öğrenci ile tanıştım. Bunların içerisinde hedefleri olmayanlar maalesef bir şey yapamadılar. Ama hedefini önceden belirleyenler hedeflerine doğru yol aldılar" dedi.

Gençlik Merkezine her sene olduğundan daha fazla önem gösterdiklerini kaydeden Başkan Aşgın, "Bu sene raporlar alacağız ve mutlaka başarı istiyoruz. Kursiyerimiz başlarken nasıl başladı, son evrede ne noktadasınız bunları göreceğiz. Devletimizin, milletimizin ihtiyacı olan gençleri en donanımlı şekilde nasıl yetiştirebiliriz onun gayreti içerisindeyiz. En iyi üniversiteyi nasıl kazandırırız. Sizlerin somut hedeflerinizin olması lazım. Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgarın faydası olmaz. Siz hedeflerinizi net olarak belirleyin. Bizler sizlere her zaman destek veririz. Siz yeter ki çalışın, hayal edin ve başarmayı isteyin. Ben bu sene özellikle merkezlerimizde eğitim gören öğrencilerin yakın takipçisi olacağım. Yapılan belirleme sınavlarının sonuçlarına bakacağım. Sadece ders çalışarak netice alabilmeniz mümkün olmayacaktır. Sizlerden isteğim bol bol soru çözün. Ne kadar çok soru çözerseniz o kadar başarılı olursunuz. Çözemediğiniz sorularda da mutlaka öğretmenlerinize sorun. Onlar sizlere yardımcı olacaklardır. Çok iyi bir öğretmen kadromuz var. Ben öğretmenlerimize de verdikleri desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın konuşmasının ardından öğrencilerden başarı sözü aldı. Aşgın toplantı sonunda öğrencilerle birlikte toplu fotoğraf çektirirken hep birlikte Yusuf Dikeç pozu verdiler. Başkan Aşgın öğrencilerden gelen selfie teklifini de geri çevirmedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Halil İbrahim Aşgın, Yerel Haberler, Politika, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çorum Belediye Başkanı Aşgın, Gençlerle Hedef Belirleme Toplantısı Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:29 Canlı yayında açık açık söyledi: Ersan Şen, sen önce avukatlığını yaptığın mafyaların hesabını ver Canlı yayında açık açık söyledi: Ersan Şen, sen önce avukatlığını yaptığın mafyaların hesabını ver
23:50 Afişleri gören mahalleli diken üstünde: Bu şeytan, sapık ve tecavüzcüyü barındırmayın Afişleri gören mahalleli diken üstünde: Bu şeytan, sapık ve tecavüzcüyü barındırmayın
23:33 Akşener’e kayınbiraderinden şoke eden sözler: Küfürlü mesajlar ortaya çıktı Akşener'e kayınbiraderinden şoke eden sözler: Küfürlü mesajlar ortaya çıktı
22:22 Ahmet Özer’in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel’e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel'e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil
18:58 Silivri Cezaevi’ndeki Ahmet Özer’den ilk mesaj geldi Silivri Cezaevi'ndeki Ahmet Özer'den ilk mesaj geldi
09:36 Kiracısı evinden çıksın diye baca deliğinden horon dinletti Kiracısı evinden çıksın diye baca deliğinden horon dinletti
09:34 Altın yerinde durmuyor Yeniden rekor kırdı Altın yerinde durmuyor! Yeniden rekor kırdı
09:14 TOGG sahiplerine ve almak isteyenlere müjde TOGG sahiplerine ve almak isteyenlere müjde!
09:13 Akılalmaz olay: Yavru kedileri ve annelerini köpeklere parçalattı Akılalmaz olay: Yavru kedileri ve annelerini köpeklere parçalattı
08:48 Esenyurt Belediyesi’ne İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum olarak atandı Esenyurt Belediyesi'ne İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum olarak atandı
08:46 Emeklilere enflasyon oranında zam geliyor Emeklilere enflasyon oranında zam geliyor
08:44 Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası: 19 metre derinlikte Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası: 19 metre derinlikte
08:26 Esenyurt Belediye Başkanı terör soruşturması kapsamında tutuklandı İşte hakimlikteki ilk ifadesi Esenyurt Belediye Başkanı terör soruşturması kapsamında tutuklandı! İşte hakimlikteki ilk ifadesi
08:17 Doğal gaza zam yapılacak mı BOTAŞ duyurdu Doğal gaza zam yapılacak mı? BOTAŞ duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 02:20:32. #1.12#
SON DAKİKA: Çorum Belediye Başkanı Aşgın, Gençlerle Hedef Belirleme Toplantısı Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.