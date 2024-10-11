Çorum Belediye Başkanı Aşgın Güney Kore\'de Büyükelçi Tamer\'i Ziyaret Etti

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Hitit Sergisi açılışı ve bazı resmi temaslar için Güney Kore'de bulunan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Seul Büyükelçisi Murat Tamer'i ziyaret etti.

Çorum'un tanıtımı ve kardeş şehir Gimhae ile yapılacak işbirliği çalışmaları için Güney Kore'de bulunan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, beraberindeki heyetle birlikte Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Murat Tamer'i makamında ziyaret etti.

Uzak mesafede olmasına rağmen iki ülke arasındaki ilişkilerin sağlam bir zeminde devam ettiğine işaret eden Büyükelçi Tamer, Türkiye ve Güney Kore arasındaki ilişkilerin daha üst düzeyde sürmesi için yürüttükleri faaliyetleri Başkan Aşgın'a aktardı.

Ziyaret, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle tamamlandı. - ÇORUM