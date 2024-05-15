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Çorum Belediye Meclisi Grup Başkanları Halk Ekmek Fabrikası'nı gezdi. Üretim ve satış aşamaları hakkında Grup Başkanlarına bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, BELTAŞ A.Ş. bünyesinde faaliyetine devam eden Halk Ekmek Fabrikası'nın Çorum halkına, sağlıklı, güvenli, hesaplı ve daha kaliteli ekmek sunmaya devam ettiğini açıkladı.

Belediye Meclisi Grup Başkanları Halk Ekmek Fabrikasında incelemelerde bulunarak Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü'den bilgiler aldı. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Tuncay Yılmaz'ın rahatsızlığı nedeniyle katılamadığı inceleme gezisine AK Parti Grup Başkanı Elvan Zorlu, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanı Arslan Kaynar, Yeniden Refah Partisi Grup Başkanı Sinan Demir katıldı.

"Amacımız, sağlıklı ve güvenli ekmek üretmek"

Grup başkanlarına Halk Ekmek Fabrikası'nı gezdirerek üretim aşamalarıyla ilgili bilgiler veren Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Çorum BELTAŞ A.Ş. bünyesinde kurulan Halk Ekmek Fabrikası'nın sağlıklı ortamlarda üretim ve satış yaptığına dikkat çekerek "Amacımız halkımıza sağlıklı, güvenli, hesaplı ve daha kaliteli ekmek sunmaktır" dedi.

"Hijyene ve kaliteye önem veriyoruz"

Halk Ekmek Fabrikası'nın son derece modern bir tesis olduğunu ifade eden Başkan Yardımcısı Çöplü, "Fabrikamız tam otomatik, sağlık şartlarına uygun hijyenik bir tesistir. Ekmek nakil araçlarımız ve ekmek kasalarımıza dahil üretimin ve satışın gerçekleştiği tüm aşamalarda hijyene ve kaliteye önem veriyoruz. "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ve Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliğ" ile diğer ilgili yasal mevzuatlara uygun olarak üretimlerimiz devam etmektedir. Üretimimiz sürekli kontrol altında tutulmakta, oluşturduğumuz laboratuvar ile un, maya gibi hammaddelerin girişinden ekmek üretimine kadar tüm aşamalar denetim altındadır. Ürünlerimizde insan sağlığına zararlı herhangi bir kimyasal veya yabancı madde kullanılmamaktır. Un ve diğer hammaddeler bölgemizin ve ülkemizin en kaliteli ürünlerinden özenle seçilmektedir. Çalışanlarımız üretim esnasında ve fabrika içerisinde hijyen kurallarına harfiyen uymakta ve sağlık kontrolleri rutin olarak yapılmaktadır. Fabrikamız, Sağlık ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca çıkartılmış kanun ve yönetmeliklere uygun olarak hazırlanmıştır" şeklinde konuştu.

Halk Ekmek Fabrikası'na tam not

Halk Ekmek fabrikasını inceleyen Belediye Meclisi grup başkanları da hijyen kurallarına uygun, son derece temiz ve güvenli bir tesiste ekmek üretimi yapıldığını ifade ederek böyle bir tesisin hizmet vermesi nedeniyle Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti. - ÇORUM