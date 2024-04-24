Çorum Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Çorum Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Kutladı

Çorum Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı\'nı Kutladı

Çorum Belediyesi'nin düzenlediği etkinliklerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı. Çocuklar animasyon gösterileri, yarışmalar ve spor aktiviteleriyle eğlendi.

24.04.2024 18:19  Güncelleme: 18:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Çorum Belediyesi'nin düzenlediği etkinliklerle kutladı. Düzenlenen etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlendi.

Çorum Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için organize ettiği çocuk şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Millet Bahçesi'nde düzenlenen 23 Nisan Şenlikleri yoğun katılımla gerçekleşti.

Çocukların hoşça vakit geçirdiği şenliklerde animasyon gösterileri, yarışmalar ve çeşitli spor aktiviteleri yapıldı. Şenliklerde Çorum Belediyesi tarafından çocuklara dondurma ikram edildi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da şenliklere katılarak çocuklarla yakından ilgilendi. Başkan Aşgın "Çocuklarımızı en güzel en mutlu bayramlarını birlikte idrak ediyoruz." diyerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Millet Bahçesi Spor Tesisleri'nde ayrıca çeşitli branşlarda spor aktiviteleri yer aldı. Şenliklerde ayrıca çocuklar için boyama etkinlikleri yapıldı. Millet Bahçesi'ni dolduran çocuklar, gün boyu devam eden birbirinden renkli ve eğlenceli bayramı doyasıya yaşadı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Çorum Belediyesi, 23 Nisan, Çocuk, Spor, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çorum Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:47 Bakan Tekin: Rakamda uzlaştık, önümüzdeki hafta Kabine toplantısında atama sayısı açıklanabilir Bakan Tekin: Rakamda uzlaştık, önümüzdeki hafta Kabine toplantısında atama sayısı açıklanabilir
17:15 Terör örgütü PKK’nın Almanya yapılanması sözde sorumlusu İstanbul’da yakalandı Terör örgütü PKK'nın Almanya yapılanması sözde sorumlusu İstanbul'da yakalandı
16:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’le ticaret sorusuna yanıt: O iş bitti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'le ticaret sorusuna yanıt: O iş bitti
16:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan döner sorusuna esprili yanıt Kendisi de kahkaha attı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döner sorusuna esprili yanıt! Kendisi de kahkaha attı
16:21 DSP Genel Başkanı Aksakal ile DEM Parti Milletvekili Sakık, TBMM bahçesinde birbirine girdi DSP Genel Başkanı Aksakal ile DEM Parti Milletvekili Sakık, TBMM bahçesinde birbirine girdi
17:29 Şanlıurfa’da yapay gölette hayatını kaybeden amca ve yeğeninin boğulma anı güvenlik kamerasına yansıdı Şanlıurfa'da yapay gölette hayatını kaybeden amca ve yeğeninin boğulma anı güvenlik kamerasına yansıdı
16:23 ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirdi ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirdi
15:45 Güvenlik amiri, vardiya tartışmasında yardımcısını sopayla döverek öldürdü Güvenlik amiri, vardiya tartışmasında yardımcısını sopayla döverek öldürdü
15:26 TFFHGD’den, yabancı gözlemci ve yabancı VAR hakemine sert tepki TFFHGD'den, yabancı gözlemci ve yabancı VAR hakemine sert tepki
15:03 Demet Akalın’ı başı kiracısıyla dertte Aldığı kirayı söyleyerek ateş püskürdü Demet Akalın'ı başı kiracısıyla dertte! Aldığı kirayı söyleyerek ateş püskürdü
14:56 Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu
14:12 Yanlışlıkla ayağını ezdiği kişinin hastane masraflarını ödemeyi reddeden esnaf, bıçaklanarak öldürüldü Yanlışlıkla ayağını ezdiği kişinin hastane masraflarını ödemeyi reddeden esnaf, bıçaklanarak öldürüldü
14:07 Erbakan: TBMM’deki görüşme için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bize davet gelmedi Erbakan: TBMM'deki görüşme için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bize davet gelmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2024 19:07:03. #1.12#
SON DAKİKA: Çorum Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement