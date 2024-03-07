Çorum Belediyesi Dilencilere Karşı Denetim Başlattı - Son Dakika
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Çorum Belediyesi Dilencilere Karşı Denetim Başlattı

Çorum Belediyesi Dilencilere Karşı Denetim Başlattı

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, konargöçer olarak adlandırılan dilencilere yönelik çalışma başlattı. Farklı illerden gelerek ailece otomobil içerisinde konaklayan dilenciler şehir dışına gönderildi.

07.03.2024 16:21  Güncelleme: 16:30
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Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, konargöçer olarak adlandırılan dilencilere yönelik çalışma başlattı. Farklı illerden gelerek ailece otomobil içerisinde konaklayan dilenciler şehir dışına gönderildi.

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayı öncesi şehirde artan dilencilere göz açtırmıyor. Denetimlerine aralıksız devam eden Çorum Belediyesi Zabıta ekipleri, akşamları şehrin tenha yerlerinde araç içerisinde konaklayıp gündüzleri küçük yaşta çocuklarıyla birlikte vatandaşların merhamet duygularını kullanarak dilencilik yapan konargöçerlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin müşterek yaptığı ani denetimde Hıdırlık Cami arkasındaki boş arsada toplandıkları tespit edilen dilenciler hakkında idari işlem uygulandı. Çorum dışından gelerek dilencilik yaptıkları tespit edilen konargöçer gruplar, şehir dışına gönderildi.

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, her yıl olduğu gibi bu sen de Ramazan ayı öncesi dilenci sayısında artış gözlemlediklerini belirerek "Zabıta ekiplerimiz denetimlerini aralıksız sürdürmektedir. Çoğunluğu şehir dışından gelen dilencilere yönelik operasyonlarımız devam edecek. Halkımızdan da bu kişilere itibar etmemeleri ve para vermemeleri konusunda hassasiyet göstermelerini rica ediyoruz" şeklinde konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çorum Belediyesi Dilencilere Karşı Denetim Başlattı - Son Dakika

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