Çorum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nden Öğretmen Lisesi ve Fen Lisesi Cadde ve Sokaklarına Asfalt Çalışmaları - Son Dakika
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Çorum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nden Öğretmen Lisesi ve Fen Lisesi Cadde ve Sokaklarına Asfalt Çalışmaları

Çorum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü\'nden Öğretmen Lisesi ve Fen Lisesi Cadde ve Sokaklarına Asfalt Çalışmaları

Çorum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Öğretmen Lisesi ve Fen Lisesi cadde ve sokaklarında asfalt çalışmalarına başladı. Vatandaşların daha güvenli ve konforlu yollarda seyahat edebilmeleri amacıyla asfalt çalışmaları devam ediyor.

09.09.2024 17:01  Güncelleme: 17:04
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Çorum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yeni yapılaşmanın olduğu Öğretmen Lisesi ve Fen Lisesi Cadde ve sokaklarında asfalt çalışmalarına başladı.

Vatandaşların daha güvenli ve konforlu yollarda seyahat edebilmeleri amacıyla asfalt çalışmalarına aralıksız devam eden Çorum Belediyesi ekipleri, Fen Lisesi ve Öğretmen Lisesi cadde ve sokaklarında altyapı çalışmalarının ardından asfalt serimine devam ediyor.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın şehrin genelinde çalışmaların devam ettiğini belirterek "Şehrimiz her geçen gün büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Bizlerde ekiplerimizle birlikte hemşerilerimizin ihtiyaçlarına cevap verebilmek adına 7/24 çalışıyoruz. Yeni yapılaşmaların olduğu Fen Lisesi ve Öğretmen Lisesi Caddelerinde alt yapı çalışmalarının ardından sathi kaplama ve asfalt serim işlemlerine başladık. Hemşerilerimizin rahatı ve konforu için tüm ekiplerimizle birlikte çalışmaya devam ediyoruz" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çorum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nden Öğretmen Lisesi ve Fen Lisesi Cadde ve Sokaklarına Asfalt Çalışmaları - Son Dakika

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