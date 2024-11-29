Çorum Belediyesi heyetinden Kıbrıs çıkartması - Son Dakika
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Çorum Belediyesi heyetinden Kıbrıs çıkartması

Çorum Belediyesi heyetinden Kıbrıs çıkartması

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, beraberindeki heyetle KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı ziyaret ederek önemli temaslarda bulundu.

29.11.2024 20:58  Güncelleme: 21:01
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Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, beraberindeki heyetle KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı ziyaret ederek önemli temaslarda bulundu.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve beraberindeki heyet, Gazimağusa ilçesine bağlı kardeş şehir Beyarmudu Belediyesi'ne hibe edilen araç teslimi ve Çorum Belediyesi tarafından yapılan çocuk parkının açılış töreni için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitti. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve beraberindeki heyet, Çorum'da önemli ziyaretlerde de bulundu.

Başkan Aşgın ve beraberindeki heyet, ziyaretleri kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı makamında ziyaret etti. Görüşmede, iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi, iş birliği ve dayanışma vurgusu yapıldı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve beraberindeki heyet Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Rumlar tarafından gerçekleştirilen katliamda şehit olan Muratağa, Sandallar ve Atlılar köylerinin anısına düzenlenen Atlılar Köyü Şehitliği'ni ziyaret etti. 1974 yılında kadın, çocuk ve yaşlı ayrımı gözetmeden katledilen Kıbrıs Türkleri'nin anısını yaşatmak ve bu acı olayları hatırlatmak amacıyla yapılan şehitlikte dua edildi.

Çorum heyeti, Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri askerlerinin ve bazı Kıbrıslı Türk askerlerin anısına yaptırılan Boğazköy Şehitliği'ni de ziyaret ederek dua etti.

2023 yılında imzalanan protokol ile kardeş şehir olarak ilan edilen Beyarmudu Belediyesi'nde açılış ve araç teslimi için giden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın Beyarmudu'nda ikamet eden vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek ve beraberindeki heyetle birlikte Beyarmudu sakinleriyle sohbet eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'a vatandaşlar kendilerine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ettiler. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çorum Belediyesi heyetinden Kıbrıs çıkartması - Son Dakika

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