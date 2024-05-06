Çorum Belediyesi Hıdırellez'de Vatandaşlara Hedik Dağıttı - Son Dakika
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Çorum Belediyesi Hıdırellez'de Vatandaşlara Hedik Dağıttı

Çorum Belediyesi Hıdırellez\'de Vatandaşlara Hedik Dağıttı

Çorum Belediyesi, Hıdırellez'in vazgeçilmezi olan hedik geleneğini yaşatmaya devam ediyor. Hıdırellez nedeniyle 6 farklı bölgede vatandaşlara hedik ikram edildi.

06.05.2024 18:17  Güncelleme: 18:19
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Çorum Belediyesi, baharın müjdecisi Hıdırellez nedeniyle şehrin farklı noktalarında vatandaşa hedik ikram etti.

Çorum Belediyesi, Hıdırellez'in vazgeçilmezi olan hedik geleneğini yaşatmaya devam ediyor. Hıdırellez nedeniyle 6 farklı bölgede vatandaşlara hedik ikram edildi. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da belediye binası önündeki hedik dağıtımına katıldı.

Başkan Aşgın, birlik, beraberlik ve kardeşliğin sürmesi dileğiyle bu yıl da Hıdırellez gününde 6 farklı noktada 10 bin kişiye hedik dağıttıklarını söyledi.

Belediye Başkanı Aşgın, "Hıdırellez'in geleneksel yemeklerinden birisi de hediktir. Biz de baharın bereketli olması adına hedik geleneğini yaşatıyoruz. Bu vesileyle tüm hemşerilerimizin Hıdırellez gününü tebrik ediyorum." dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çorum Belediyesi Hıdırellez'de Vatandaşlara Hedik Dağıttı - Son Dakika

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