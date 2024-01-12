Çorum Belediyesi Nakliyeciler Sitesi ve Kamyon Garajının İşletmesini Devraldı

Çorum Nakliyeciler Sitesi ve Kamyon Garajının işletmesini Çorum Belediyesi yapacak. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Garajımız, bakım ve onarımlarımızın ardından Türkiye'nin en temiz, düzenli ve methedilen garajlarından biri haline gelecek" dedi.

Çorum Belediyesi, nakliyeci esnafını memnun eden bir kararla Nakliyeciler Sitesi ve Kamyon Garajının işletmesini devraldı. Daha önceden işletme hakkı ihale ile özel firmalara kiralanan kamyon garajında artık Çorum Belediyesi hizmet sunacak. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, işletmesi belediye tarafından devralınan kamyon garajında incelemelerde bulunarak esnafla bir araya geldi.

Çorum Nakliyeciler Sitesi ve Kamyon Garajını Türkiye'nin en iyi kamyon garajına dönüştüreceklerini kaydeden Başkan Aşgın, "Şirketlere bırakmayacağız. Çorum Belediyesi olarak bizzat biz işleteceğiz. Belediye personeli 7 gün 24 saat burada esnafımıza hizmet verecek. Nakliyeci ve şoför esnafımızla karşılıklı istişare ile eksiklerini hızlı bir şekilde gidereceğiz. Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizle burada çalışma yaparak pırıl pırıl bir kamyon garajı haline getireceğiz. Ücret tarifeleri de geçen yıl ile aynı olacak. Bu yıl zam uygulamayacağız. Herkesin mutlu olacağı bir düzenlemeyi hayata geçireceğiz" şeklinde konuştu.

Çorum Belediyesi ekipleri garajdaki çalışmalarına başladı. Ekipler, banyo ve duş alanları, lokanta ve çay ocağı tesisleri ve dinlenme alanlarının bakım onarımını yapacak.

'Nakliyeci ve şoför esnafı memnun'

Çorum Nakliyeciler Sitesi ve Kamyon Garajı işletmesinin Çorum Belediyesi tarafından devralınması nakliyeci ve şoför esnafını memnun etti. Kamyon garajında yaşan sorunların Çorum Belediyesi tarafından çözüme kavuşacağına inandıklarını dile getiren nakliyeci esnafı, Çorum Belediye Başkanı Aşgın'a teşekkür etti.

'Şehir içine kamyon ve tır parkı yasak'

Çorum Belediyesi'nden yapılan açıklamada şehir içinde mahalle aralarına kamyon ve tır parkının yasak olduğu bir kez daha hatırlatıldı. Açıklamada, "Şehir içerisine kamyon, çekici, otobüs veya bunların römorkları, lastik tekerlekli traktörler ile her türlü iş makinelerinin bulundurulması ve park edilmesi yasaktır" denilerek, şehir trafiğinin olumsuz etkilenmemesi için ağır vasıta şoförlerinin araçlarını Çorum Nakliyeciler Sitesi ve Kamyon garajına park etmesi istendi. - ÇORUM