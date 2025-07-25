Çorum Belediyesi\'nden 700 Çocuğa Ücretsiz Lunapark Etkinliği

Çorum Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla gerçekleştirdiği etkinlikte 700 çocuğu lunaparkta misafir ederek unutulmaz bir gün yaşattı.

Çorum'da belediyeye ait otobüslerle lunaparka getirilen 700 çocuk, aileleriyle birlikte birbirinden eğlenceli oyuncaklara ücretsiz olarak binmenin keyfini çıkardı. Fuar alanındaki etkinlik boyunca çocuklar, çeşitli oyun alanlarında gönüllerince eğlenirken, yüzlerinden okunan mutluluk güne damga vurdu.

Tamamen ücretsiz olarak düzenlenen organizasyon, hem çocuklardan hem de ailelerinden büyük beğeni topladı. Etkinliğe katılan vatandaşlar, çocuklara böyle özel bir gün yaşattığı için Çorum Belediyesi'ne teşekkür etti. - ÇORUM