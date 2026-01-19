Çorum Belediyesi\'nde dolu dolu yarıyıl tatili etkinliği

Çorum Belediyesi yarıyıl tatilinde öğrencilerin eğlenerek tatil yapmasını amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

2025-2026 Eğitim-Öğretim yılının yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte öğrencilerin keyifli bir tatil geçirmesini hedefleyen Çorum Belediyesi öğrencilere yönelik etkinlikler düzenledi. Buhara Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan etkinliklerle çocuklar doyasıya eğlenecek. Etkinlikler kapsamında, 20 Ocak Salı günü saat 14.00'te çocuklara yönelik sinema gösterimi gerçekleştirilecek. 22 Ocak Perşembe günü saat 13.00'te ise buz bateni ve bowling etkinliği ile çocuklar yarıyıl tatilini doyasıya eğlenerek geçirme fırsatı bulacak. 23 Ocak Cuma günü ise çeşitli workshop etkinlikleri düzenlenecek. Saat 14.00'te başlayacak olan workshop etkinliğinde çocuklar lolipop yapımından ahşap anahtarlık yapımına, şablon boyama etkinliğinden hafıza kodlamaya kadar birçok workshop etkinliğine katılabilecek. 24 Ocak Cumartesi günü saat 14.00'te sihirbaz gösterisi, kukla gösterisi, animatör, palyaço yüz boyama etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, ücretsiz olarak gerçekleşecek etkinliklere tüm çocukları davet etti.