Çorum Belediyesi Zabıta Ekipleri 9 Marketi Denetledi, 53 Bin TL Ceza Kesildi

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Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından denetlenen 9 markete, çeşitli sebeplerden dolayı toplam 53 bin 300 TL cezai işlem uygulandı.

Tüketici hakkının korunması ve haksız rekabetin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlere yönelik denetimlerine devam ediyor. Denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin raflarda bulunup bulunmadığı, ürünlerin saklama şartları, hijyen standartları ve fiyat etiketleri inceleniyor.

Bu çerçevede son yapılan denetimde 23 markette incelemelerde bulunuldu. Yapılan denetimlerde, kasa-reyon fiyat farklılığı, raflarda son tüketim tarihi geçmiş ve ambalajı bozulmuş ürün bulunan 9 iş yerine toplamda 53 bin 300 TL cezai işlem uygulandı. - ÇORUM