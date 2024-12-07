Çorum Belediyesinden Yaralı Köpeğe Hızlı Müdahale

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Çorum'da çarptıkları köpeğe Çorum Belediyesi tarafından yapılan hızlı müdahalenin kendilerini şaşırttığını ifade eden vatandaş, barınaklara karşı olan algılarının değiştiğini söyledi.

Çorum'da araçları seyir halinde olan aile, yola atlayan sokak köpeğine çarptı. Yaralanan köpek için veteriner hekim bulamayan Selma ve Eren Bektaş çifti, veteriner hekimlerinin yönlendirmesi üzerine Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nü aradı. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralı köpeği bulunduğu yerden alarak Çorum Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyon Merkezine götürdü. Yaralı köpek tedavi altına alındı. Aile daha sonra tedavisi süren köpeği ziyaret ederek sağlık durumu ile ilgili bilgi aldı. Nefes Derneği Başkanı Erhan Avcı ve yönetimi de ziyarette hazır bulundu. Merkezin ziyaretçileri, tedavi devam eden köpek hayvanları için personellere getirdikleri mamaları da teslim etti.

Yaralı köpeğin sağlık durumu ile ilgili bilgi alan aile, hayvan barınakları ile ilgili kötü algılarının gördükleri hizmet karşısında yıkıldığını söyledi. Çorum Belediyesi'nin aklındaki soru işaretlerini tamamen ortadan kaldırdığını ifade eden Selma ve Eren Bektaş, Veteriner İşleri Müdürü Mehmet Gültekin'in köpeğin sağlık durumunun iyi olduğunu söylemesinin kendilerini sevindirdiğini ifade etti.

"Polis ekiplerinden bile daha önce geldiler"

Kaza anı ve sonrasında yaşananları anlatan Selma Bektaş, Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün aradıkları andan itibaren ekiplerin kendileriyle sürekli irtibat halinde olduklarını belirtti. Evlerinde baktıkları patili dostlarını sürekli götürdükleri veteriner hekimden yardım alamayınca Çorum Belediyesi'ni aradıklarını ifade eden Selma Bektaş, "Duygularımı nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum. Biz çok kötü bir kaza geçirdik. Patili dostumuz biraz hızlı hareket edip yola çarptık. Düzenli olarak evimizde baktığımız patili dostumuzu götürdüğümüz kendi veterinerimizi aradık ancak bize işyerini kapattığını gelemeyeceğini söyledi. Sahipsiz Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde veterinerlerin olduğu bir an olsun aklımızdan çıktı. Sonra telefonla aradık, polis ekiplerinden bile daha önce geldiler. Gelmeden önce de bizleri defalarca aradılar. O aramaları bile bizleri çok rahatlattı. O sürecin kısa olması bizler için çok değerliydi. Böylesine bir hizmeti ilimize kazandıran Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın başta olmak üzere ekibine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"Bu hizmet bizi çok şaşırttı"

Çorum Belediyesi ekiplerine teşekkür eden Eren Bektaş ise, "30 Kasım'da ailem ile birlikte Çorum FK maçını izlemek için stada gidiyordum. Tabii o heyecanla çarpışma meydana geldi. Köpek yolun ortasında yatarken trafiği durdurduk Biz de 112'yi aradık. Daha sonra 112 ekipleri barınağın numarasını verdiler. Kendilerine ulaştığımda gelmeyecekler gibi bir his vardı. Sağ olsunlar 3-4 kez arayarak gelene kadar bilgi aldılar. Geldikten sonra minik dostumuzu alıp götürdüler, düzenli olarak bilgi verdiler. Bu hizmet bizi çok şaşırttı. Medyada gördüğümüz haberlerde barınaklar farklı lanse ediliyordu. Biz de mecbur göndermek istedik. Gerçekten büyük bir algımız vardı, bunu kırdılar. Bunun için oradaki arkadaşlara, belediye ekiplerine teşekkür ederiz. Biz barınakta köpekleri kafese koydukları bir barınakmış gibi biliyorduk. Veteriner hekimlerin çalıştığı, insanların orada gece gündüz hizmet verdiğini bilmiyorduk. Biz hatta Samsun'daki hayvan hastanesine götürmeyi dahi teklif ettik. Sonra öğrendik ki burada 3 tane veteriner hekim çalışıyormuş, kapsamlı bir hastaneymiş" diye konuştu. - ÇORUM