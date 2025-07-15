Çorum\'da 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı

Çorum'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programları kapsamında Çorum Şehitliği'nde düzenlenen programda şehitler dualarla anıldı.

Çorum'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Çorum Şehitliğinde program düzenlendi. Çorum Belediye Başkanlığı, İl Özel İdaresi, İl Müftülüğü ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün ortak organizasyonuyla düzenlenen programa protokol üyeleri, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, şehitlerin kabirleri tek tek ziyaret edilerek karanfiller bırakıldı.

Şehitlik ziyaretinin ardından, "Çorum Şehitlerimiz" isimli fotoğraf sergisi gezildi. Anma programı, İl Müftülüğü öncülüğünde Ulu Cami'de düzenlenen Mevlid-i Şerif programı ile devam etti. Programda, hafta boyunca okunan hatm-i şeriflerin duası yapıldı ve 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere tüm şehitler için dua edildi. - ÇORUM