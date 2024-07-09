Çorum\'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında \'Milletin Zaferi\' adlı fotoğraf sergisi açıldı

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Çorum'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde açılan "Milletin Zaferi" adlı fotoğraf sergisi 16 Temmuz'a kadar ziyarete açık kalacak.

Hitit üniversitesi tarafından Çorum Valiliği ve Çorum Belediyesi işbirliğinde Güzel Sanatlar Galeresi'ndeki sergide İletişim Başkanlığı'ndan temin edilen 15 Temmuz'a dair 60 fotoğraf sergilendi. "Milletin Zaferi" adıyla açılan sergi, 16 Temmuz'a kadar ziyarete açık kalacak. Sergi açılışında konuşan Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, 15 Temmuz 2016'da devlete karşı bir darbe girişimi yapıldığını hatırlatarak, buna karşılık da milletin kahramanca bir direniş sergilediğine dikkat çekerek bunun ders alınması ve unutturulmaması gerektiğini söyledi.

Sergide İletişim Başkanlığından alınan 60 fotoğrafın sergilendiğini belirten Prof. Dr. Baykam, "Bu fotoğrafların ortak bileşeni ise milletimizin darbe girişimine karşı direnişi bizlere yansıtması. Devletimize karşı bir daha böyle ihanet tablolarının gerçekleşmemesi ve bunun içinde gerekenlerin yapılması dileğiyle. Tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan da, "Unutulan darbenin tekrarlar, tekrarlamasın, gerçek olmasın diye hem kamu kurumlarımız, hem sivil toplum kuruluşlarımız bu tür etkinlikler yapıyor. Aradan 8 yıl geçti. Biziö unutulmaya müsaade etmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

Vali Yardımcısı Tamer Orhan da 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçtiğini belirterek, "Bizim bu hainlerle, vatanımıza, memleketimize kast edenlerle güruhla mücadelemiz durmadan devam edecek. Unutursak tekrar yaşamak zorunda kalırız. Unutmadık ve unutturmayacağız" ifadelerini kullandı. - ÇORUM