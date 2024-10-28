Çorum\'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Başladı

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Çorum'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, çelenk sunumu ile başladı.

Çorum'da 29 Cumhuriyet Bayramı'nın 101'inci yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi. Çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törene Vali Ali Çalgan, Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Garnizon Komutanı Kd. Alb. Ömer Faruk Gelengeç, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Naim Çetinkaya, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, üst düzey askeri ve emniyet yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.

Törenin ardından protokol üyeleri İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Kadeş Meydanı'nda açılan sergiyi gezdi. Sergide emniyet ve jandarma teşkilatının kullandığı teçhizatlar, cihaz ve sistemler sergilendi. Sergiye vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. - ÇORUM