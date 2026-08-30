Çorum’da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Çorum'da 30 Ağustos Zafer Bayramı, düzenlenen törende coşkuyla kutlandı.

Çorum'da 3 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu çerçevede Kadeş Barış Meydanı'nda tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Garnizon Komutanı Mühimmat Albay Ethem Nevzat Aksoy, vatandaşların bayramını kutladı. Kutlama mesajlarının okunmasıyla devam eden programda, günün anlam ve önemini belirten konuşma Personel Üsteğmen Sadık Doğan tarafından yapıldı.

Program, öğrencilerin Zafer Bayramı temalı şiirlerini okuması ve Çorum Belediyesi Halk Oyunları Ekibinin gösterisiyle devam eden törende, yarışmalarda dereceye giren öğrenci ve sporculara ödülleri takdim edildi. Tören, gösteriler ve tören geçidinin ardından sona erdi.