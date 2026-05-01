Çorum\'da 325 hacı adayı dualarla uğurlandı

Çorum'dan kutsal topraklara gidecek olan 325 hacı adayı dularla yolcu edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile Çorum'dan kutsal topraklara gidecek hacı adayları için Akşemseddin Camii önünde Çorum Müftlüğü tarafından uğurlama programı düzenlendi. akınlarıyla birlikte uğurlama programına gelen hacı adayları, Kur'an-ı Kerim tilaveti, seslendirilen tekbir, salavat, telbiye ve ilahilerle duygu dolu anlar yaşadılar.

Programa, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Özüyağlı, İl Müftü yardımcıları, Müftülük personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programında Konuşan Çorum Müftüsü Yıldırım, hacı adaylarının kutsal topraklarda tüm müslümanlar için dua etmelerini istedi.

Daha sonra İl Müftü Yardımcısı Dr. Fazıl Saraç'ın yaptığı duanın ardından hac yolcuları aileleriyle vedalaşarak Ankara'ya gitmek için yola çıktı. - ÇORUM