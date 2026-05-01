Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çorum'da 325 hacı adayı dualarla uğurlandı

01.05.2026 21:04  Güncelleme: 21:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'dan kutsal topraklara gidecek olan 325 hacı adayı dularla yolcu edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile Çorum'dan kutsal topraklara gidecek hacı adayları için Akşemseddin Camii önünde Çorum Müftlüğü tarafından uğurlama programı düzenlendi. akınlarıyla birlikte uğurlama programına gelen hacı adayları, Kur'an-ı Kerim tilaveti, seslendirilen tekbir, salavat, telbiye ve ilahilerle duygu dolu anlar yaşadılar.

Programa, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Özüyağlı, İl Müftü yardımcıları, Müftülük personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programında Konuşan Çorum Müftüsü Yıldırım, hacı adaylarının kutsal topraklarda tüm müslümanlar için dua etmelerini istedi.

Daha sonra İl Müftü Yardımcısı Dr. Fazıl Saraç'ın yaptığı duanın ardından hac yolcuları aileleriyle vedalaşarak Ankara'ya gitmek için yola çıktı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2026 21:53:16. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.