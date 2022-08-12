Deprem sebebiyle ilk beirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Deprem kent merkezinde kısa süreli hissedildi. - ÇORUM

Çorum 'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kent merkezinde hissedilen deprem sebebiyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Deprem, Çorum, Yerel, Son Dakika

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