Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem

12.08.2022 09:33
Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kent merkezinde hissedilen deprem sebebiyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

Çorum'da 4,2 büyüklüğünde meydana gelen depremle sallandı. AFAD tarafından açıklanan verilere göre merkez üssü Çorum'da yaşanan deprem, yerin 5,50kilometre altında meydana geldi.

Deprem sebebiyle ilk beirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Deprem kent merkezinde kısa süreli hissedildi. - ÇORUM

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Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Antalya Deprem Master Planı 1. Çalıştayı Düzenlendi Antalya Deprem Master Planı 1. Çalıştayı Düzenlendi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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