Çorum'da 5 Nisan Avukatlar günü kutlaması - Son Dakika
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Çorum'da 5 Nisan Avukatlar günü kutlaması

05.04.2022 16:26
Çorum'da 5 Nisan Avukatlar günü kutlaması

Çorum'da 5 Nisan Avukatlar günü Çorum'da kutlandı.

Çorum'da 5 Nisan Avukatlar günü Çorum'da kutlandı.

Adliye Binası önünde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunan Baro Başkanı Av. Turan Kalıpçı, "Hiçbir avukatı yalnız, hiçbir vatandaşı savunmasız bırakmayacağız" dedi.

Adaletin ekmek gibi, su gibi temel bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Kalıpçı, adalet duygusunun yaygın ve ayrım gözetmeden eşit uygulandığında amacına ulaşacağının altını çizdi.

Adaletin tecellisinde büyük katkıları bulunan, yargının kurucu unsurlarından biri olan avukatların, bağımsız yargının ve çağdaş hukuk sisteminin ayrılmaz unsurları olduğuna dikkat çeken Kalıpçı, "Geçmişten günümüze var olmuş tüm hukuk sistemlerinde, sistemlerin oluşturulmasında ve geliştirilmesinde avukatlar etkili rol oynamıştır. Avukatlar mevcut hukuk sisteminde öngörülmemiş bir problem ortaya çıktığında bunu hukuk sistemine ve kamuoyuna taşıyarak hukukun gelişmesine öncülük ve aracılık eder. Avukatlık mesleği bu haliyle yargı sisteminin en geniş çerçeveli ve geliştirici unsurudur. Avukatlar toplumlarının aynasıdır. Bu sözden yola çıkarak mutlu bir toplum isteniyorsa o toplumun hukuki sorunlarını çözen mekanizmalar arasında her türlü düzenleme ve geliştirmeyi yapan avukatlarımız gerekli sosyal haklara ve iyi bir yaşam kalitesine kavuşturulmalıdır" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Çorum'da 5 Nisan Avukatlar günü kutlaması

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BURDUR'DA 5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ TÖRENİ BURDUR'DA 5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ TÖRENİ Tokat'ta 5 Nisan Avukatlar Günü kutlandı Tokat'ta 5 Nisan Avukatlar Günü kutlandı

Atatürk Anıtı, Nisan, Çorum, Baro, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çorum'da 5 Nisan Avukatlar günü kutlaması - Son Dakika


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