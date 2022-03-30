Çorum'da 70 milyon 500 bin fidan torakla buluştu - Son Dakika

Çorum'da 70 milyon 500 bin fidan torakla buluştu

ÇORUM Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, son 18 yılda Çorum'da 70 milyon 500 bin fidanının toprakla buluştuğunu açıkladı.

Orman Haftası nedeniyle Çorum'da fidan dikme etkinliği düzenlendi. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 38 hektar alanda 5 bin fidan toprakla buluşturuldu. Fidan dikim töreninde açıklama yapan Vali Mustafa Çiftçi, Çorum'un yüzölçümünün 1 milyon 80 bin hektardan oluştuğunu belirterek, bunun 475 bin hektarının ormanlık alanlardan oluştuğunu bildirdi. Çorum'un yüzölçümünün yüzde 38'inin ormanlık alanlarla kaplı olduğunu anlatan Vali Çiftçi, kentin yüzde 40'a yakın bölümünün yeşil vatandan oluştuğunu söyledi.

Orman İşletme Müdürlüğü'nün 2003-2021 yılları arasında 47 bin hektar alanı ağaçlandırdığını anlatan Vali Çiftçi, "Son 20 yıl içerisinde 47 bin hektar alanda ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmaları yürütülüyor. Orman İşletme Müdürlüğü ilimizi yeşillendirme ve ormanlık alanların artırılmasında yoğun bir çaba gösteriyor. 2003-2021 yılları arasında ilimize dikilen toplam fidan sayısı ise 70 milyon 500 bin. Bugünde Orman Haftası etkinlikleri çerçevesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde 380 bin dönümlük alanı ağaçlandırıyoruz. Dikilen fidanlar Çorum'a, ülkemize, dünyaya ve geleceğe nefes olsun. Peygamber Efendimiz bir hadisinde "Kıyametin kopacağını bilseniz bile, elinizdeki fidanı dikin" diyor. Burada kıyametin kopma anına kadar ağaç dikme nasihat ediliyor. Yine "Ormansız vatan, vatan değildir" diye bir özdeyiş var. Oda ormanın, fidanın vatan için ne ifade ettiğini veciz şekilde ifade ediyor" ifadelerini kullandı. Ormanların ne kadar kıymetli olduğunu geçtiğimiz yıl Ege ve Akdeniz bölgelerinde çıkan orman yangınlarında görüldüğüne dikkat çeken Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da, bir ağacın bazen onlarca bazen ise yüzlerce yıl alabildiğinin altını çizdi.

Ormanların önemli ve kıymetli değerler olduğunu vurgulayan Başkan Aşgın, "Son yıllarda 15-20 yıl içerisinde ülkemizde fidan dikimi kampanyaları devam ediyor. Şehrimizde de ağaçlandırma yapılacak tüm alanlarda zaman zaman belediyemiz, zaman zaman da Orman İşlet Müdürlüğü'müz katkılarıyla ormanlar hayat buluyor. Bu geleceğimiz için çok önemli. Bugünde yavrularımızla ağaçlar dikiyoruz. Aydınlık yarınlar için yeşillendimeye, ormanlarımızı artırmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu. Orman Haftası etkinleri çerçevesinde 5 bin çeşit fidanı toprakla buluşturduklarını kaydeden Orman İşletme Müdürü Ömer Birkan Kayaalp de, şunları kaydetti; "Öğrencilerimizin katıldığı etkinlikleri önemsiyoruz. Bugün onlarda fidan misali küçücükler. Ancak büyüyünce ülkemizin geleceği olacaklar. Bizim fidanlarımızın vatan toprağını kökleriyle sımsıkı kavrayarak muhafaza ederken onlarda geleceğin yöneticileri olacaklar. Bulundukları makamlarda doğa sevgisiyle beraber işlerini yürütecekler. Geleceğe emin adımlarla yürümemizi sağlayacaklar"

Fidan dikim törenine İl Jandarma Komutanı J.Kd. Alb. İlhan Uzunoğlu, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı.