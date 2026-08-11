’Gezen sinema’ tırı Çorum’da vatandaşlara nostalji yaşattı

Çorum'da düzenlenen açık havada konser ve sinema etkinliğine katılan vatandaşlar nostaljik bir akşam geçirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çorum Valiliği ve Çorum Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte vatandaşlar açık havada sinema ve konser keyfi yaşadı. "Ailece doğayla ve sinemayla buluşalım" sloganıyla Kadeş Barış Meydanı'nda gerçekleştirildi. Etkinlikte sahne alan müzisyenlerin verdiği konser vatandaşlardan büyük alkış aldı. Müzik ziyafetinin ardından sandalyelerini kuran katılımcılar, serin havada dev ekranda sinema filmi izlemenin tadını çıkardı.