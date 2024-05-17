Çorum'da boşanma aşamasındaki bir erkek, eşi ve eşinin kız kardeşini öldürdü - Son Dakika
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Çorum'da boşanma aşamasındaki bir erkek, eşi ve eşinin kız kardeşini öldürdü

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Çorum'da bir erkek boşanma aşamasında olduğu eşi ve eşinin kız kardeşini öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu. Olayda, Hasan Orhan adlı zanlı, eski eşi Nazegül Orhan ve baldızı Meryem Karakoçak'ı silahla vurarak öldürdü. Zanlı, daha sonra intihar etmek için girişimde bulundu ve hastaneye kaldırıldı.

17.05.2024 15:02
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ERKAN KARACA

(ÇORUM)- Çorum'da bir erkek boşanma aşamasında olduğu eşi ve eşinin kız kardeşini öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.

Olay, Yavruturna Mahallesi Mürsel 4. Sokak'ta bulunan Kaya Apartmanı'nda meydana geldi. Hasan Orhan, annesi ve kız kardeşiyle birlikte yaşayan boşanma aşamasındaki Nazegül Orhan'ın evine gitti. "Barışmak için geldiğini" söyleyen Hasan Orhan, boşanma aşamasındaki eski eşi Nazegül Orhan ve baldızı Meryem Karakoçak'ı silahla vurarak öldürdü.

Eski eşini ve baldızını öldüren Hasan Orhan, sonra intihar girişiminde bulundu.  İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Nazegül Orhan ile kız kardeşi Meryem Karakoçak'ın öldüğünü tespit etti.

Zanlı Hasan Orhan ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çorum\'da boşanma aşamasındaki bir erkek, eşi ve eşinin kız kardeşini öldürdü
Kaynak: ANKA

Çorum, Olaylar, 3.Sayfa, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

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