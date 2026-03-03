Çorum'da Esnaf Videocusu Hapisle Yüz Yüze

Erkan Karaca

(ÇORUM) - Çorum'da arastada kaydettiği videoda öğle saatlerine yaklaşılmasına rağmen siftah edemediklerini belirten ve buna rağmen esnafa vergi cezaları kesildiğini öne süren kişi hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 4,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı, esnaf Murat Kırçı hakkında videoyu paylaşmasının ardından açılan soruşturmayı tamamladı. Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianame asliye ceza mahkemesine gönderildi.

İddianamede, Kırçı'nın "Çorum'un en merkezi noktasındayız. Saat kulesi civarındayız. Şu anda esnafın çoğu siftah dahi edemedi. Döneri göster, daha duruyor öylece, hiç bıçak değmemiş. Ama Sayın Mehmet Şimşek, cumartesi günleri bile vergi dairesinden memur gönderiyor incelemeye. ya siftah var mı ben fiş keseceğim? 'Fiş kesmedi' diye ceza yazıyorsunuz. Bana yazılmadı da yazıldıklarını biliyorum. Fiş kesmedi, siftah etmemişim, saat 12.00. Vatandaş siftah etmemiş. Önce dönün de ekonomiyi nasıl yönettiğinize bakın, ondan sonra esnafla uğraşın. Esnaf dükkan kirasını mı ödeyecek? Daha siftah edemedi?" şeklindeki sözleri anımsatıldı.

Videoya ilişkin kolluğun araştırma yaptığı, tutanak düzenlediği ve ayrıca Çorum Defterdarlığı, Vergi Dairesi Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü'nün yazılarının değerlendirildiği aktarılan iddianamede, "Sonucunda videonun gerçeği yansıtmadığı, kurgudan ibaret olup, karalayıcı olduğu anlaşıldı" denildi.

İddianamede, "Kırçı'nın videoyu halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak amacıyla, ülkenin iç güvenliği, kamu düzeni ile ilgili gerçeğe aykırı olarak çekip ardından kamu barışını bozmaya elverişli şekilde ulusal basına gönderip haber yapılmasını sağladığı, bu şekilde 'yanıltıcı bilgiyi alalen yayma' suçunu işlediği" savunuldu.

Kırçı'nın 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

"Türkiye'deki tüm esnafın durumunu ortaya koymak için çekilmiş bir videoydu"

Kırçı, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Özel çekim yapalım diye bir şey olmadı. Ben şuradan yürüyordum, geldim. O gün de böyle birkaç kişi esnafın sıkıntılı durumlarını duyduk. Bunun üzerine hemen telefonu verdim arkadaşa, 'Bir video çek' dedim. 55 saniyelik bir video aslında Türkiye'deki tüm esnafın durumunu ortaya koymak için çekilmiş bir videoydu" dedi.

Videoda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e seslendiğini belirten Kırçı, "Sonuçta ekonomiden sorumlu olan o, ekonominin başındaki kişi o. Biz ona sesleneceğiz. Kime sesleneceğiz?" diye konuştu.

Herhangi bir yalan bilgiyi yaymadığını söyleyen Kırçı, "Cumartesi günleri dahi denetim yapılıyor dedik, ki zaten bunu yine videolarda, fotoğraflarda, delillerde elimizde var. Cumartesi günleri halen de yapılamaya devam ediliyor. Bu arada biz denetime karşı değiliz. Haksız ve usulsüz yapılan işlemlere karşıyız. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Birçok kişinin kendisine destek olduğunu ifade eden Kırçı, "Bundan dolayı çok mutluyum. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Rumi Bekiroğlu, onun haricinde Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcıları yine bizim avukatlığımız noktasında destek veriyorlar. Gökhan Günaydın Bey CHP Grup Başkanvekili, aynı zamanda kendisi de hukukçu, bizzat duruşmayı takip edeceğini ve duruşmaya katılacağını söyledi. Bu da gerçekten çok önemli bir destek. Ben bu noktada herkese çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.