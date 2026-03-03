Çorum'da Esnaf Videocusu Hapisle Yüz Yüze - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çorum'da Esnaf Videocusu Hapisle Yüz Yüze

03.03.2026 09:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esnaf Murat Kırçı, videoyla halkı yanıltıcı bilgi yaymakla suçlanıyor, 4.5 yıl hapis istemiyle yargılanacak.

Erkan Karaca

(ÇORUM) - Çorum'da arastada kaydettiği videoda öğle saatlerine yaklaşılmasına rağmen siftah edemediklerini belirten ve buna rağmen esnafa vergi cezaları kesildiğini öne süren kişi hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 4,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı, esnaf Murat Kırçı hakkında videoyu paylaşmasının ardından açılan soruşturmayı tamamladı. Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianame asliye ceza mahkemesine gönderildi.

İddianamede, Kırçı'nın "Çorum'un en merkezi noktasındayız. Saat kulesi civarındayız. Şu anda esnafın çoğu siftah dahi edemedi. Döneri göster, daha duruyor öylece, hiç bıçak değmemiş. Ama Sayın Mehmet Şimşek, cumartesi günleri bile vergi dairesinden memur gönderiyor incelemeye. ya siftah var mı ben fiş keseceğim? 'Fiş kesmedi' diye ceza yazıyorsunuz. Bana yazılmadı da yazıldıklarını biliyorum. Fiş kesmedi, siftah etmemişim, saat 12.00. Vatandaş siftah etmemiş. Önce dönün de ekonomiyi nasıl yönettiğinize bakın, ondan sonra esnafla uğraşın. Esnaf dükkan kirasını mı ödeyecek? Daha siftah edemedi?" şeklindeki sözleri anımsatıldı.

Videoya ilişkin kolluğun araştırma yaptığı, tutanak düzenlediği ve ayrıca Çorum Defterdarlığı, Vergi Dairesi Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü'nün yazılarının değerlendirildiği aktarılan iddianamede, "Sonucunda videonun gerçeği yansıtmadığı, kurgudan ibaret olup, karalayıcı olduğu anlaşıldı" denildi.

İddianamede, "Kırçı'nın videoyu halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak amacıyla, ülkenin iç güvenliği, kamu düzeni ile ilgili gerçeğe aykırı olarak çekip ardından kamu barışını bozmaya elverişli şekilde ulusal basına gönderip haber yapılmasını sağladığı, bu şekilde 'yanıltıcı bilgiyi alalen yayma' suçunu işlediği" savunuldu.

Kırçı'nın 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

"Türkiye'deki tüm esnafın durumunu ortaya koymak için çekilmiş bir videoydu"

Kırçı, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Özel çekim yapalım diye bir şey olmadı. Ben şuradan yürüyordum, geldim. O gün de böyle birkaç kişi esnafın sıkıntılı durumlarını duyduk. Bunun üzerine hemen telefonu verdim arkadaşa, 'Bir video çek' dedim. 55 saniyelik bir video aslında Türkiye'deki tüm esnafın durumunu ortaya koymak için çekilmiş bir videoydu" dedi.

Videoda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e seslendiğini belirten Kırçı, "Sonuçta ekonomiden sorumlu olan o, ekonominin başındaki kişi o. Biz ona sesleneceğiz. Kime sesleneceğiz?" diye konuştu.

Herhangi bir yalan bilgiyi yaymadığını söyleyen Kırçı, "Cumartesi günleri dahi denetim yapılıyor dedik, ki zaten bunu yine videolarda, fotoğraflarda, delillerde elimizde var. Cumartesi günleri halen de yapılamaya devam ediliyor. Bu arada biz denetime karşı değiliz. Haksız ve usulsüz yapılan işlemlere karşıyız. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Birçok kişinin kendisine destek olduğunu ifade eden Kırçı, "Bundan dolayı çok mutluyum. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Rumi Bekiroğlu, onun haricinde Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcıları yine bizim avukatlığımız noktasında destek veriyorlar. Gökhan Günaydın Bey CHP Grup Başkanvekili, aynı zamanda kendisi de hukukçu, bizzat duruşmayı takip edeceğini ve duruşmaya katılacağını söyledi. Bu da gerçekten çok önemli bir destek. Ben bu noktada herkese çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Murat Kırçı, Politika, Ekonomi, Çorum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çorum'da Esnaf Videocusu Hapisle Yüz Yüze - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan genç kadın hayatını kaybetti Erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan genç kadın hayatını kaybetti
ABD askerinin itibarı yerlerde Elinde sopayla karşılayıp diz çöktürdü ABD askerinin itibarı yerlerde! Elinde sopayla karşılayıp diz çöktürdü
İran’da kritik akşam Yetkililer saat verdi İran'da kritik akşam! Yetkililer saat verdi
İran’a ait sosyal medya hesaplarından dikkat çeken Türkiye paylaşımı İran'a ait sosyal medya hesaplarından dikkat çeken Türkiye paylaşımı
ABD-İsrail, İran’da nükleer tesisi vurdu ABD-İsrail, İran'da nükleer tesisi vurdu
Korkulan oldu Almanya savaşa girmeyi değerlendiriyor Korkulan oldu! Almanya savaşa girmeyi değerlendiriyor

09:47
İran’ın büyük hatası MOSSAD, Hamaney’i nasıl bu kadar kolay öldürdüklerini anlattı
İran'ın büyük hatası! MOSSAD, Hamaney'i nasıl bu kadar kolay öldürdüklerini anlattı
09:30
Çin savaşta dengeleri değiştirecek iddiayı yalanladı
Çin savaşta dengeleri değiştirecek iddiayı yalanladı
09:06
18 yıl sonra gelen tarihi zafere damga vuran an
18 yıl sonra gelen tarihi zafere damga vuran an
08:59
Neler oluyor ABD’de kaydedilen görüntü büyük merak uyandırdı
Neler oluyor? ABD'de kaydedilen görüntü büyük merak uyandırdı
08:34
Piyasalar alev alev Altın fiyatları 4 haftanın en yüksek seviyesine çıktı
Piyasalar alev alev! Altın fiyatları 4 haftanın en yüksek seviyesine çıktı
08:30
Kim Jong Un’dan İran’a açık destek: Onları yok etmek için tek füzemiz yeter
Kim Jong Un'dan İran'a açık destek: Onları yok etmek için tek füzemiz yeter
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 10:01:02. #7.13#
SON DAKİKA: Çorum'da Esnaf Videocusu Hapisle Yüz Yüze - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.