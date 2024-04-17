Çorum\'da Fırın Sahibi Bozuk Para Sıkıntısını Çözdü

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir ekmek fırınının camına asılan not görenleri şaşırttı. Bozuk para sıkıntısı çeken fırın sahibi, 90 lira bozuk para getirene bir ekmek bedava veriyor.

Sungurlu'da bir fırın işletmesinin madeni para sıkıntısını gidermek için ürettiği çözüm dikkat çekti. İş yerinin camına "90 TL madeni para getirene 1 ekmek bedava" yazısı asan esnaf, bu sayede hem bozuk para sıkıntısını giderdi hem de vatandaşa destek oldu. İşletme sahibi Aytekin Şahan, bozuk para getirene ekmek hediye ettiklerini ifade ederek, "Bozuk para konusunda büyük bir sıkıntımız vardı, bankalardan da istediğimiz halde bozuk para temin edemiyorduk. Türkiye'de bunun örnekleri olduğu için biz de deneyelim dedik" şeklinde konuştu. - ÇORUM