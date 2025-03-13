Çorum'da Gaspçıların Kurbanı: Yaşlı Kadın Öldürüldü - Son Dakika
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Çorum'da Gaspçıların Kurbanı: Yaşlı Kadın Öldürüldü

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Çorum Kargı'da evine giren gaspçılar tarafından bıçaklanan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

13.03.2025 16:17
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Çorum'da yaşlı kadın evine giren gaspçılar tarafından öldürüldü

ÇORUM - Çorum'un Kargı ilçesinde evine giren gaspçılar tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti. Kadının ziynet eşyalarını alan şahıslar evi ateşe vermeye çalıştı.

Olay, Kargı ilçesi Akkise köyünde meydana geldi. Hatice Kış, teravih namazına giden eşi tarafından evde vücudu yanmış halde bulundu. Eşinin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemelerde hayatını kaybeden Kış'ın vücudunda 8 bıçak darbesi olduğu tespit edildi. Kış'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan incelemelerde Hatice Kış'ın kolundaki 3 altın ile evdeki bir miktar altının gasp edildiği, kadının bıçaklandıktan sonra evle birlikte ateşe verilmeye çalışıldığı tespit edildi.

Ekipler olayı gerçekleştiren gaspçıların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Politika, Güvenlik, Cinayet, 3-sayfa, Yerel, Kargı, Çorum, Suç, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çorum'da Gaspçıların Kurbanı: Yaşlı Kadın Öldürüldü - Son Dakika

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