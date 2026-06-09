Çorum\'da kursiyerlerin 1 yıldır yaptığı el emeği ürünler görücüye çıktı

Çorum Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan kurslarda eğitim alan kursiyerlerin yaptığı ürünler görücüye çıktı.

Çorum'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında, Çorum Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki kurslarda eğitim gören kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı ürünler, Kadeş Barış Meydanı'nda sergilendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği program, anaokulu öğrencilerinin gösterileri, yöresel halk oyunları ekiplerinin performansıyla başlayan sergide, 73 farklı alandaki kurslarda eğitim alan vatandaşların ortaya çıkardığı el işi, sanat ve zanaat ürünleri ziyarete açıldı.

Sergi açılışına Çorum Valisi Ali Çalgan, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, kurum müdürleri, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışın ardından protokol üyeleri stantları tek tek ziyaret ederek kursiyerlerin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Sergide konuşan Çorum Valisi Ali Çalgan, "Müzikten el sanatlarına, mutfağa, üniversite, lise, hazırlık kurslarına kadar hayatın her alanında ihtiyaç duyulan her konuda Halk Eğitim Merkezi bu kursları açmış ve epey de rağbet görmüş. Bu başarılı çalışmaların bundan sonra da bu faaliyetlere devam edecek olanlara ön ayak olacağını da düşünüyorum" dedi.

"Şehrimize birçok farklı kursla hizmet vermekteyiz"

Çorum Belediyesi'nin 8 kadın kültür merkezinde kursların açıldığını dile getiren Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat da, "Bugün düne göre daha bilgili ve daha becerikli olmak zorundayız. Çorum Belediyesi olarak 8 tane kadın kültür merkezimizde, Halk Eğitim Şube Müdürlüğümüz, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün de kıymetli katkılarıyla şehrimize birçok farklı kursla hizmet vermekteyiz. Bu becerilerin şehrimiz için devamında da ülkemiz için kıymetli katkılara vesile olacağına gerçekten inanmaktayız" diye konuştu.

"Halk eğitim merkezlerimiz daima açık bir kapıdır"

İl genelindeki 14 halk eğitim merkezinde kurslar açtıklarını belirten, Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ise, İlimizde ve 13 ilçemizde faaliyet gösteren toplam 14 halk eğitim merkezimiz vatandaşlarımızın bilgiye, beceriye ve yeni öğrenme fırsatlarına ulaşmalarını sağlayan önemli eğitim yuvalarıdır. Kendini geliştirmek, yeni bir meslek edinmek yeteneklerini keşfetmek ya da sosyal hayata daha aktif katılmak isteyen her vatandaşımız için halk eğitim merkezlerimiz daima açık bir kapıdır" şeklinde konuştu.

"15 bin 895 vatandaşımız bu kurslarımızdan yararlanmıştır"

Kurslarla ilgili bilgi veren Çorum Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sadık Efe de "Yıl içerisinde başvuru yapan yaklaşık bin usta öğretici eğitmenlerimizle Çorum'un her mahallesine her köşesine ulaşmaya çalışıyoruz. Bu eğitim öğretim yılında 1 Eylül ve Haziran dönemi içerisinde toplam 952 kurstan 15 bin 895 vatandaşımız yararlanmıştır. Özellikle kadınlarımızın genç ve dezavantajlı bireylerimizin eğitim süreçlerine katılımı bizler için büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı. - ÇORUM