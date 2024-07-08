Çorum'da Halk Otobüsü ile Ticari Araç Çarpıştı: 7 Yaralı

Yerel

Oldu bitti dönemine son! Ehliyet sınavıyla ilgili yönetmelik değişiyor

Maaşı 10 bin TL\'nin altında kalan 1.8 milyon emekliye ek zam yapılacak

Rusya, Ukrayna\'nın birçok şehrini füzelerle vurdu! 20 kişi öldü, 50\'den fazla yaralı var

ERKAN KARACA

(ÇORUM) - Çorum'da, halk otobüsü ile bir ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada halk otobüsünde bulunan 5 yolcu ile ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza 23 Nisan Ortaokulu kavşağında meydana geldi. Halk otobüsü ile ticari aracın karıştığı kazada toplam 7 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı ise mobese kameralarınca kaydedildi.