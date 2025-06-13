Çorum\'da \'Han Sohbetleri\' Etkinliği Yapıldı

Çorum Belediyesi, vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edilen 'Han Sohbetleri' serisinin yedincisi Yazar Altay Cem Meriç'in katılımıyla gerçekleştirdi.

Kültür ve sanat etkinliklerini sürdüren Çorum Belediyesi'nin Velipaşa Hanı'nda düzenlediği 'Han Sohbetleri' etkinliğinin konuğu, Yazar Altay Cem Meriç oldu. Yazar Meriç, okumak ve yaşamak konusunda katılımcılara önemli bilgiler verdi. Programa, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program sonunda Altay Cem Meriç'e çiçek ve hediye takdim eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Kıymetli yazarımız Altay Cem Meriç'e ve alanı dolduran tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi. - ÇORUM