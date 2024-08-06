Çorum'da hayat kurtaracak proje hayata geçiyor: 'Hemlich' eğitimi verilecek - Son Dakika
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Yerel

Çorum'da hayat kurtaracak proje hayata geçiyor: 'Hemlich' eğitimi verilecek

Çorum'da lokantacılık sektöründe görev yapan tüm personele acil müdahale uygulaması olan 'heimlich' eğitimi verilecek. İl Sağlık Müdürlüğü, Çorum Belediyesi ve Aşçılar ve Lokantacılar Odası arasında imzalanan protokol kapsamında kentte lokanta ve restoranlarda görev yapan 323 personelin yanı sıra belediyede görev yapan tüm zabıtalar heimlich eğitimine tabi tutulacak.

06.08.2024 19:04
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Çorum'da hayat kurtaracak proje hayata geçiyor: "Hemlich" eğitimi verilecek

Kentte lokanta ve restoranlarda görev yapan personeller ve tüm zabıtalara hemlich eğitimine tabi tutulacak

ÇORUM - Çorum'da lokantacılık sektöründe görev yapan tüm personele acil müdahale uygulaması olan "heimlich" eğitimi verilecek.

İl Sağlık Müdürlüğü, Çorum Belediyesi ve Aşçılar ve Lokantacılar Odası arasında imzalanan protokol kapsamında kentte lokanta ve restoranlarda görev yapan 323 personelin yanı sıra belediyede görev yapan tüm zabıtalar heimlich eğitimine tabi tutulacak.

Belediyede düzenlenen imza töreninde konuşan İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Arif Pirgil, acil yardım uygulaması olan heimlich manevrası ile ilgili güzel bir projeyi belediye öncülüğünde Aşçılar ve Lokantacılar Odası iş birliğinde hayata geçirdiklerini belirterek, "Çorum'da lokantalarda çalışan tüm personele heimlich manevrası öğretip sahada karşılaştıkları ilk yardım uygulaması yapmalarını sağlayacağız" dedi.

İl Sağlık Müdür Vekili Arif Pirgil, acil yardım konularında talep eden sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere vatandaşlara da eğitim verebileceklerini belirterek, bu konuda vatandaşların kendilerine başvurmalarının yeterli olduğunu ifade etti.

Aşçılar ve Lokantacılar Odası Başkanı İsmet Çıtak da, başta sosyal medya olmak üzere televizyonlarda bu tür haberlerle sık sık karşılaştıklarını belirterek, sektör için önemli bir eğitim olduğunun altını çizerek her türlü katkıyı vereceklerini açıkladı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, heimlich manevrasının hayati bir konu olduğuna dikkat çekerek, belediyede görev yapan zabıtaların tamamı ve lokantacılık sektöründeki tüm personele eğitim verileceğini açıkladı.

Heimlich manevralarıyla kurtarılan hayatların zaman zaman haberlere konu olduğunu hatırlatan Başkan Aşgın, "Yapılan müdahalelerle hayatlar kurtarılıyor. Tersi bir durumda da doğru bir hamle yapılmadığında birçok hayatlar ziyan olabiliyor. Bu anlamda projeyi önemsiyoruz. Proje bize geldiğinde hemen yapalım. Bir an önce hayata geçirelim dedik. Katkıları için İl Sağlık Müdürümüze katkısı bulunan herkese teşekkür ediyorum. Proje Aşçılar ve Lokantacılar Odası'na kayıtlı 323 esnafımızı kapsıyor. Bu eğitimi almayan yeme içme sektöründe kimse kalmayacak. Bu anlamda çok önemli ve kıymetli. Belki Türkiye'ye de örnek olacak bir proje" diye konuştu.

Projede zabıtanın çok önemli rolü olacağını anlatan Aşgın, "Zabıtamız belediyemizde esenliğin, hijyenin sağlanması bakımından kritik bir görev yerine getiriyor. Zabıtamızın önemli görevlerinden birisi de hemşehrilerimizin can ve mal güvenliğini sağlamak. Bizim için can önemli. Bunun içinde zabıtamızda eğitim alacak. İhtiyaç olduğunda zabıtamız olaya doğrudan müdahale edecek" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından protokol törenine katılanlara uzmanlar tarafından uygulamalı olarak heimlich eğitimi verildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çorum'da hayat kurtaracak proje hayata geçiyor: 'Hemlich' eğitimi verilecek - Son Dakika

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