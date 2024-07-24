Çorum'da içme suyu sorunu çözülüyor

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İç Anadolu'da tarım ve sanayi alanında yükselen kentlerinden birisi olan Çorum'un içme suyu problemini kökünden çözmek için başlatılan projede çalışmalar devam ediyor.

DSİ tarafından 1. Kademe İçme Suyu Projesi kapsamında Koçhisar, Hatap ve Yenihayat barajlarından getirilen ve aynı proje kapsamında tamamlanan 1. Kademe Arıtma Tesisinde arıtılan suyun arıtma kapasitesi 2 katına çıkıyor. Mevcut tesis ile günlük 60 bin 480 metreküp olan arıtılmış su hacmini günlük 120 bin metreküp hacme çıkartacak ve şehir merkezine iletimine imkan sağlayacak olan Çorum 2. Kademe İçme Suyu ve İletim Hatları projesinde çalışmalar devam ediyor. Çorumlulara müjdeli haberi veren DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Çorum'da İçme Suyu sorununu çözüyoruz" dedi.

'Arıtılmış içme suyu kapasitesi iki katına çıkacak'

Depolara iletim yapacak olan isale hattında çalışmaların devam ettiğini ve yıl sonunda isale hattı çalışmalarını bitirmeyi hedeflediklerini vurgulayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, " Çorum 1. Kademe İçme Suyu Projesi ile günlük 60 bin metreküp su arıtma kapasitesi olan 1. Kademe arıtma tesisini yapmış ve aynı proje kapsamında tesise Koçhisar, Yenihayat ve Hatap barajlarından su getirmiştik. Şimdi bu arıtma kapasitesini iki katına yani günlük 120 bin 480 metreküp su hacmine çıkararak Çorum'un içme suyu sorununu tamamen çözmüş olmayı amaçlıyoruz " diye konuştu.

'Dev projede çalışmalar devam ediyor'

Dev projede çalışmaların hızla devam ettiğini ifade eden DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Proje kapsamında 1 adet günlük 60 bin metreküp su arıtma hacmine sahip bir içme suyu arıtma tesisi, 1 adet 1000 metreküplük depo, 1 adet Terfi Merkezi ve yaklaşık 18 kilometre uzunluğunda isale hattı inşa edeceğiz. Hedefimiz en kısa zamanda bu projeyi tamamlayarak Çorum'un su problemine tamamen çözebilmek" ifadelerini kullandı.

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Proje tamamlandığında Çorum'a 1. Kademe arıtma tesisi ile birlikte toplamda günlük 120 bin 480 metreküp içme ve kullanma suyu sağlayacak projenin Çorum için önemini çok iyi bildiklerini hatırlatarak, amaçlarının projeyi hız kesmeden bir an önce tamamlayarak, Çorum'un su sıkıntısını kökünden çözmek olduğunu ifade etti. - ÇORUM