Çorum'da İhtiyaç Sahibi 30 Çocuk İçin Sünnet Şöleni Düzenlendi - Son Dakika
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Çorum'da İhtiyaç Sahibi 30 Çocuk İçin Sünnet Şöleni Düzenlendi

Çorum\'da İhtiyaç Sahibi 30 Çocuk İçin Sünnet Şöleni Düzenlendi
03.07.2025 21:08  Güncelleme: 21:16
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Çorum'da Sultan Bayezid Vakfiyesi tarafından düzenlenen sünnet şöleninde, ihtiyaç sahibi 30 çocuk sünnet ettirilerek unutulmaz bir gün yaşatıldı. Etkinlikte, dualar ve şehir turu eşliğinde çocuklar için eğlenceli aktiviteler gerçekleştirildi.

Çorum'da, Sultan Bayezid Vakfiyesi tarafından başlatılan ve asırlar sonra yeniden hayat bulan gelenek çerçevesinde ihtiyaç sahibi 30 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi.

Çorum'da Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, Sultan 2. Bayezid Vakfiyesi'nde yer alan "çocukları sünnet ettirme" şartı yerine getirilerek 30 çocuk için toplu sünnet şöleni düzenlendi. Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün organizasyonuyla düzenlenen şenlikte ihtiyaç sahibi 30 çocuk sünnet ettirildi. Çocuklar için düzenlenen sünnet şöleni Hıdırlık Camii'nde okunan dualarla başladı. Duaların ardından çocuklar için özel olarak hazırlanan ve balonlarla süslenen araçlardan oluşan konvoyla şehir turu atıldı. Daha sonra Çorumlu Obası'na götürülen çocuklar düzenlenen etkinliklerle unutulmaz bir gün yaşadı.

" Sünnet, milletimizin hayatında son derece önemli bir yere sahiptir"

Yapılan toplu sünnet şöleninde konuşan Çorum Valisi Ali Çalgan, "Sünnet, milletimizin hayatında son derece önemli bir yere sahiptir. Hem dini bir vecibe, hem de kültürel ve milli bir ritüeldir. Vakıf geleneği de toplumumuzda çok önemli bir medeniyet unsurudur. Sultan Beyazıt'ın vasiyeti gereği yapılan bu sünnet şöleni, belki beş yüz yılı aşkın bir süre önceki bir vasiyetin bugün yerine getirilmesidir.Bu hizmet sürdükçe, bundan istifade edenler de inşallah ona rahmet okuyacaklar.Allah ondan razı olsun, Allah rahmet eylesin" dedi.

Sünnet şöleninde vakıfların önemine dikkat çeken Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise, "Ne kadar kıymetli bir şey olduğunu şöyle anlayabiliriz; Yavuz Sultan Bayezid burada, Amasya merkezli bir vakıf kuruyor ve diyor ki 'bu vakıftan elde edilen gelirle çocukları da sünnet ettirin.' Elbette vakfiyede başka birçok şey de vardır ama bunlardan biri de budur. Ben yavrularımızı tebrik ediyorum, kutluyorum. İnşallah en kötü günleri böyle olsun" diye konuştu.

Büyük bir mutluluk yaşadıklarını ifade eden Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan da, "Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak, Sultan II. Bayezid'in Amasya ilimizde kaleme almış olduğu vakfiyede yer alan hayır şartı gereği, çocukların sünnet ettirilmesi ve onlara uygun, güzel kıyafetler giydirilmesi öngörülmüştür. Bu hayır şartı doğrultusunda, vakfiyenin yazılmasından tam 529 yıl sonra bugün, 81 ilimizde sünnet şölenleri düzenlenmektedir. Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak bizler de sorumluluk alanımızdaki illerde bu geleneği sürdürdük. Bugün ise Çorum ilimizde, 30 çocuğumuza aileleriyle birlikte güzel bir ortamda, Çorumlu Obası'nda, sünnet merasimi gerçekleştirdik. Çeşitli hediyelerle çocuklarımızı mutlu etmeye, unutamayacakları bir gün yaşatmaya gayret ettik" şeklinde konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çorum'da İhtiyaç Sahibi 30 Çocuk İçin Sünnet Şöleni Düzenlendi - Son Dakika

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