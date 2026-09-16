Çorum\'da İlköğretim Haftası etkinliğinde Başkan Aşgın çocuklarla mendil kapmaca oynadı

Çorum'da 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılının başlaması dolayısıyla kutlanan İlköğretim Haftası düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Programda, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın çocuklarla mendil kapmaca oynaması renkli görüntülere sahne oldu.

19 Mayıs İlkokulu'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda öğrenciler, şiirleri okudu, çeşitli gösteriler sergiledi. Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın da çocuklarla birlikte mendil kapmaca oynaması renkli görüntülere sahne oldu.

Programda konuşan Çorum Valisi Ali Çalgan, il genelindeki 484 okulda açıköğretim dahil 88 bin 164 öğrenci ve 7 bin 724 öğretmenin dersbaşı yaptığını belirterek, "Öğrencilerimize 1 milyon 187 bin 607 adet kitap dağıtılmıştır. Öğrencilerimiz okulun ilk günü kitaplarını sıralarında hazır bulmuşlardır. Geçen yılı çok başarılı bir şekilde kapattık. Gerek LGS'den ortaokuldan liseye geçişte gerekse lisede üniversiteye geçiş sınavlarında son derece başarılı bir sezon yaşadık. Bu senenin daha iyi olması için hepimizin el birliği ile gayret göstermesi gerekiyor. O gayreti göstereceğinizden de hiç şüphe etmiyorum" dedi.

Çorum Belediyesi olarak eğitime destek sağlamaya devam edeceklerini ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da, "Peygamber Efendimizin çok güzel bir Hadis-i Şerif'i var. Peygamber Efendimiz, 'ya öğrenen ol, ya öğreten ol, üçüncüsü olma, helak olursun' diyor. Bu anlamda da öğrenenler burada, öğretenler burada, helak olmamak, milletimizin bekası ve vatanımızın, devletimizin yücelmesi bakımından da yetiştireceğimiz öğrencilerimiz de burada. İnşallah Peygamber Efendimizin bu düsturu, yolumuzu aydınlatsın. 2026-2027 öğretim yılı inşallah öğretmenlerimiz için öğrencilerimiz için velilerimiz için başarılarla dolu olsun. En kötü günümüz de böyle olsun. Unutmayın şunu Milli Eğitim camiasının bir belediyesi var bir başkanı var her zaman da Milli Eğitim camiasının yanında olduk yanında olmaya da devam edeceğiz. Yeter ki bu yıl daha yukarılara taşıyalım" diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ise, "Yeni bir eğitim öğretim yılına mayamız birlik, ilk dersimiz kardeşlik anlayışıyla başlamanın heyecanını ve sorumluluğunu taşıyoruz. Bizler eğitimi yalnızca bilgi aktarımından ibaret görmüyor, çocuklarımızın akıl, kalp ve şahsiyet bütünlüğü içerisinde yetişmesini, milletimizin ortak değerleriyle geleceğe güvenle yürümesini en temel vazifelerimizden biri kabul ediyoruz" şeklinde konuştu.

Okul müdürü Turgut Çağlayan da yaptığı konuşmada okuldaki imkanlarla ilgili bilgi verdi.

Vali Ali Çalgan ve protokol üyelerinin temsili okul zilini çalması ve okula yeni başlayan 1. sınıf öğrencilerinin ziyaret edilmesiyle sona eren programa Çorum Valisi Ali Çalgan, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı Kubilay Ayvaz, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, kurum müdürleri, öğretmenler, veliler katıldı.