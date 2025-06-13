Çorum'da Jandarma Teşkilatı'nın 186. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika
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Yerel

Çorum'da Jandarma Teşkilatı'nın 186. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı

Çorum\'da Jandarma Teşkilatı\'nın 186. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı
13.06.2025 22:52  Güncelleme: 22:55
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Çorum Kadeş Barış Meydanı'nda Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü etkinliği düzenlendi. Konser ve halk oyunları gösterileri ile zenginleştirilen etkinlikte, jandarmanın tarihi ve hizmetleri vurgulandı.

Jandarma Teşkilatı'nın 186. kuruluş yıl dönümü kapsamında Çorum Kadeş Barış Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, vatandaşlar ve protokol üyeleri unutulmaz bir akşam yaşadı.

Çorum'da Jandarma Teşkilatı'nın 186. kuruluş yıl dönümü Kadeş Barış Meydanı'nda kutlandı. Kutlamalar çerçevesinde Çorum İl Jandarma Komutanlığı öncülüğünde düzenlenen konserde Jandarma Genel Komutanlığı tarafından gönderilen temsil heyeti, ellerinde Türk bayraklarıyla Kadeş Barış Meydanı'na kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Kurulan stantlarda ise Jandarma teşkilatının kullandığı ekipmanlar ve çalışmalarla ilgili vatandaşlara bilgiler verildi. Halk oyunları gösterileri ile devam eden törende Çorum Belediye korosu, Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri sahne alarak vatandaşlara unutulmaz bir akşam yaşattı.

Törende konuşan Çorum Valisi Ali Çalgan, "186 yıldır, Jandarma Teşkilatımız bu millete şanla, şerefle hizmet etmektedir. Bugün, ülke coğrafyasının yüzde doksan üçünde emniyet ve asayiş hizmetleri jandarmamız tarafından sağlanmaktadır. Toplumun ne zaman ihtiyacı olmuşsa, jandarmamız fedakarca üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirmiştir. Terörle mücadeleden Kıbrıs Barış Harekatı'na, depremden sel felaketine, orman yangınlarına kadar her durumda jandarmamız kendisine verilen görevi layıkıyla yerine getirmiştir ve getirmeye devam etmektedir. Başarılı olan bu teşkilatın, devletimizin böylesine güçlü bir kurumunun varlığının hepimiz için bir gurur kaynağı olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Birleştirici ve kucaklayıcı duruşuyla her zaman milletinin yanında yer almıştır"

Düzenlenen programda günün anlam ve önemine binaen konuşan İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Naim Çetinkaya ise, "Başarılarla dolu 186 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı, kuruluşundan bugüne kadar milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanmasına yönelik hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır. Jandarma Genel Komutanlığı personeli olarak bizler, milletimizin bize olan bu teveccühünün bilincinde hareket ederek, var olan güven ve sevgi bağını korumak, perçinlemek ve daha da güçlendirmek azim ve kararlılığındayız. Türk milletinin sonsuz güvenine mazhar olmayı başaran Türkiye Cumhuriyeti Jandarması, kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her anında, ülkemizin her noktasında, gece gündüz, sıcak soğuk, yağmur çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş, bundan sonra da olmaya devam edecektir. Yerleşik kurum kültürü ve kimliğine sahip personeliyle, jandarma; üstün birlik ve silah arkadaşlığı ruhu, vatandaşa insan merkezli, adaletli, sevgi ve şefkatle yaklaşımı, birleştirici ve kucaklayıcı duruşuyla her zaman milletinin yanında yer almıştır ve almaya da devam edecektir" diye konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, Jandarma, 3-sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çorum'da Jandarma Teşkilatı'nın 186. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika

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